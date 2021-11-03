Как малый бизнес Центральной России переживает нерабочие дни

Бизнес-сообщество, ранее просившее не ограничивать их деятельности из-за новой волны коронавирусной инфекции, ушло в режим нерабочих дней без особого недовольства. Сами предприниматели отмечают, что такое спокойствие вызвано, с одной стороны, четко очерченным сроком ограничений, с другой - прежним знакомством с более сложной ситуацией, в которую экономика уже попадала в прошлом году. Теперь же бизнес не только ждет помощи от властей, но и четче понимает, какими из предложенных мер поддержки воспользоваться лучше.

Стоит отметить, что строгих мер, подобных апрельским ограничениям в прошлом году, не ввели ни в одном регионе ЦФО. В Липецкой области QR-коды стали пропуском в торговые центры, парикмахерские и большую часть привычных рядовому потребителю мест, в Орловской для вакцинированных остались открыты даже спа-салоны.

В Курской области, где сначала продолжили работу отдельно стоящие магазины непродовольственных товаров, а в некоторые места пропускали по QR-коду, несколько дней спустя были вынуждены меры ужесточить. В Белгородской области ограничения строже. Здесь прекратила работу вся сфера услуг: химчистки, парикмахерские, фитнес, торговля непродовольственными товарами не первой необходимости, без которых временно можно обойтись.

Публичной реакцией на такое решение руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова стало открытое письмо представителей фитнес-индустрии, где отмечалось, что и сотрудники, и клиенты - люди, которые заботятся о собственном здоровье. Они, как правило, привиты. За этим следовала просьба разрешить работу хотя бы для вакцинированных. Положительного ответа на письмо не последовало. И это логично. В соседней Курской области губернатору Роману Старовойту направили похожее обращение, отметив, что прошлые ограничения так ударили по отрасли, что неизвестно, как она справится с новыми. Выживать предпринимателям очень сложно, а ведь они дают работу десяткам людей. И в Соловьином крае сначала пошли навстречу бизнесу, разрешили фитнес-клубам работать только с вакцинированными клиентами с загрузкой на четверть. Однако не прошло и недели, как эти меры пришлось ужесточить. Очередной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прошел под знаком новых ограничений, и фитнес-сообщество, как бы оно ни было поддержано теми же чиновниками от здравоохранения, все же вынуждено прекратить работу.

Роман Старовойт, возмутившись просьбами оставить спортклубы открытыми, заявил, что тогда главная задача - удержать людей дома - окажется невыполненной.

- Неделю можно и без спортзала прожить, побегать в парке, - резюмировал губернатор.

В Белгородской области полностью прекратила работу вся сфера услуг: химчистки, парикмахерские, фитнес-центры, магазины непродовольственных товаров

Таким образом, даже компромиссные ограничения со временем пришлось ужесточать.

В Орловской области, где долгое время не решались вводить посещение общественных мест исключительно с сертификатами о вакцинации, все же пошли на такие меры. Однако возмущение предпринимателей вызвало не это. На семь нерабочих дней здесь закрыли большую часть бизнеса, ведь ковидные госпитали переполнены. Предприниматели в недоумении: перед этим они сами сделали прививки и проследили за вакцинацией сотрудников, чтобы получить статус "свободного от коронавируса" для собственного бизнеса. Однако на ограничения в нерабочую неделю это никак не повлияло.

В Липецкой области на семь нерабочих дней закрыли минимум предприятий. Торговля, парикмахерские, гостиницы и прочие сферы, где, как правило, трудится малый бизнес, остаются работать с единственным условием: у всех клиентов должен быть QR-код. И если сначала это правило возмущало липчан - как привитых, так и непривитых, - то теперь, когда в соседних областях закрывают те же торговые центры, отношение к такой вынужденной мере изменилось. Все они помнят, как в прошлом году по специальным кодам здесь быстро организовали каждый выход из дома, и повторения такого опыта не захотели. Однако возникла другая крайность: пенсионеры хлынули в МФЦ, чтобы распечатать QR-коды. Образовавшиеся толпы улучшению эпидемиологической ситуации не способствовали, поэтому в регионе приняли решение создать пункты с распечаткой в самих ТЦ. В это время оперштаб принял решение все же закрыть детские комнаты и батутные центры - и пока это единственная сфера в отрасли, которая прервет свою деятельность на вынужденное нерабочее время.

Заявленная на федеральном уровне помощь бизнесу - к примеру, компенсация ставок по кредитам для МСП - пока мало где подкреплена региональными мерами. Лишь в Курской области владельцам торговых площадей пообещали снизить налог на имущество на 25 процентов в том случае, если они предоставят преференции по платежам арендаторам. Поддержат и перевозчиков, ведь они потеряют львиную долю пассажирского трафика как минимум на две недели. Им снизят транспортный налог почти на треть. Роман Старовойт отмечает, что из областной казны выделили на поддержку бизнеса 160 миллионов рублей. На ситуацию с ограничениями реагируют оперативно: сначала здесь закрыли фирмы ритуальных услуг и цветочные магазины, теперь им позволено работать. Курская предпринимательница Наталья замечает, что она сама как владелица площади салона "потерпит" неделю без арендных платежей от мастеров. Но что будут делать сами парикмахеры и маникюрши?

- Никто не исключает возможности серого заработка, - отмечает она. - Ведь девочкам надо платить по кредитам и кормить семьи. Они и так последний год не шиковали.

Представители сферы общественного питания тоже не особо рады торговле навынос и возможностям принимать посетителей по QR-кодам - в тех регионах, где это еще возможно. Продавец одной из белгородских булочных, где львиная доля продукции -сдоба к чаю и кофе, которые готовятся здесь же, заманивая клиентуру за уютные столики, констатирует: "Будем снова выкручиваться. Людей уже меньше".

- Хотя нам, конечно, повезло, - считает она. - Хозяйка зарегистрировала бизнес как пекарню, юридически мы не общепит, а производитель хлеба. Так что столики огородим сигнальной лентой и пойдем дальше пироги свои печь. Вы приходите, а то дадут нам поддержку или нет, неясно, а вот без хлеба вам с нами точно не обойтись.