Как выживают тульские народные промыслы в пандемию

Пандемия жестко ударила по народным художественным промыслам. Мастера признаются, что переживают далеко не лучшие времена, но не теряют надежды на изменение ситуации. Как живут мастера народных промыслов в условиях коронавирусных ограничений, выясняла корреспондент "РГ".

Мастера уходят

Председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин заявил в беседе с корреспондентом "РГ", что народные промыслы находятся сегодня просто в катастрофическом состоянии. Основные причины бедственного положения известны: сбыт отсутствует из-за сокращения турпотока, съежилась до минимума выставочная и экскурсионная деятельность, производство частично приостановлено.

- Необходима господдержка народных художественных промыслов: если не будет экономических мер, то мы можем многое потерять, - считает Геннадий Александрович. - Это ведь малые предприятия с числом работающих 10-15 человек. И их становится все меньше, они закрываются, а потом площади просто продаются. Положение художников еще хуже. Да к тому же возраст многих мастеров - 60, а то и 70 лет. Молодежь из-за маленьких зарплат не хочет этим заниматься.

21 октября Геннадий Дрожжин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором предложил внести изменения в Постановление правительства РФ от 7.09.2021 N 1513 "Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". В обращении говорится, что пандемия усугубила и без того крайне тяжелое финансовое положение организаций НХП, большая часть которых относится к малым и микропредприятиям. "Платежеспособный спрос на изделия НХП значительно сократился в период пандемии вследствие уменьшения реальных располагаемых доходов населения и падения объема иностранного туризма", - говорится в письме. Геннадий Дрожжин напомнил, что в этом году правилами предоставления субсидий в перечень в наибольшей степени пострадавших отраслей российской экономики не включены изделия народно-художественных промыслов. При этом такие смежные отрасли, как туристическая деятельность и деятельность музеев, в документе есть. "Невключение производства изделий НХП в перечень лишает организации промыслов возможности получения грантов, что могло бы послужить эффективной мерой государственной поддержи сохранения и возрождения НХП как уникального глубинного пласта отечественной культуры", - говорится в обращении.

Площадка для художника

Сейчас народные мастера активно готовят коллекции для юбилейной XXX выставки-ярмарки народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2021", которую традиционно организует Ассоциация "Народные художественные промыслы России" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и ТПП России. Она будет проходить с 15 по 19 декабря в "Экспоцентре" в Москве, на нее съедутся мастера со всей страны, поскольку это крупнейшая торговая площадка таких изделий. К тому же - ярмарка, проходящая в преддверии новогодних праздников.

В Тульском кремле торгуют китайскими подделками, а купить местную городскую игрушку почти невозможно

- Леплю изделия для "Ладьи". Это не просто крупный российский фестиваль народных промыслов - это очень большой рынок. А в нынешней ситуации, можно сказать, единственный, - рассказывает народный мастер из Калуги Татьяна Полубинская, представляющая хлудневский промысел. - Там бывают и коллекционеры в поисках особых изделий, и любители традиционной глиняной игрушки, и просто люди, которые приходят посмотреть на красивые вещи и купить оригинальный подарок к праздникам.

Хлудневская игрушка - калужский бренд. В этом году Калуга и была новогодней столицей, и отмечала 650-летие. Казалось, было где продавать калужский сувенир, да и авторские работы, но...

- От продажи гончарки на улицах никто не заработал, - сетует Татьяна Полубинская. - Покупали свистульки на праздники, и то немного. Если бы у людей зарплаты росли, то и на праздники спрос на игрушку был бы. А сейчас не до керамики.

По словам Татьяны, продать что-то получается лишь на крупных российских мероприятиях. Про то, что эпидситуация может ухудшиться и "Ладью" не разрешат проводить, мастера даже думать боятся.

Держатся на оптимизме

На вопрос: "Как выживаете?" - народные мастера из разных регионов отвечают одинаково: "Работаем". Трудно, как и всем сегодня. Порой спасают заказы от частников, от компаний, которые хотят подарить своим гостям что-то аутентичное. А в большинстве мастера делают запас в надежде, что эта работа для души найдет если и не покупателя, то хотя бы ценителя, зрителя. Так, член Союза художников России, народный мастер Ольга Андреева более 30 лет занимается тульской городской игрушкой. Сейчас участвует в подготовке выставки "Тула гончарная" в местном краеведческом музее.

Известный тульский бренд - филимоновская игрушка - во многом держится благодаря частному музею в Одоеве. Минувшим летом, как рассказал директор музея Сергей Кузнецов, турпоток упал примерно на 15 процентов. Может показаться, что это не глобально, но цены растут, а число посетителей - напротив, уменьшается. По его словам, заметно изменилась структура посещений: организованных групп стало мало - туроператоры не могут набрать людей. Зато стало больше "самостийных" путешественников. Изделия народного промысла покупают, но заметно меньше. А ярмарок уличного формата практически нет.

- Коллекционеров в стране - постоянных клиентов - по пальцам пересчитать можно. Как правило, покупают на память. Промысел живет, но не дает дохода, который позволил бы сделать специализированный магазин, - говорит Сергей Кузнецов.

- Заказы - нечастое явление, - вторит ему Ольга Андреева. - Конечно, нужна поддержка. Местные власти не помнят, что есть очень самобытная тульская керамика, которую надо раскручивать именно как городской бренд. Результат: в Тульском кремле торгуют китайскими подделками.

К слову, купить тульскую городскую игрушку в областном центре практически невозможно. Тот же Геннадий Дрожжин уже давно призывает власти возрождать в регионах художественные салоны - специализированные магазины, где мастера могли бы реализовывать свои изделия. По его словам, создание инфраструктуры сбыта необходимо для развития народных промыслов.

Надо сказать, что у мастеров, в отличие от работников других отраслей, освоить интернет-торговлю в период пандемии не получилось. По словам Татьяны Полубинской, какие-то изделия реализовать таким образом удается, но совсем немного. Возможно, причина здесь в том, что все эти замечательные аутентичные игрушки и прочее покупают на эмоциях, например на память о путешествии.

- Продукция народных промыслов очень эксклюзивная, очень тяжелая в плане ментальности. У каждой вещи должна быть история, легенда, которая настроит на какие-то воспоминания, желания. Все, когда покупают подобную вещь, хотят, чтобы у нее была история. Особенно когда она дорогая, - рассуждает руководитель направления народно-художественных промыслов "Центросоюза РФ" Максим Разыков.

По его словам, мастера народных промыслов умеют делать красивые вещи, но не всегда умеют их продавать. Поэтому в Союзе потребкооперации возникла идея создания некоей коллаборации: мастера создают свои уникальные изделия, а кооператоры открывают магазины и изучают, как это лучше продать. Одну такую торговую точку открыли в Анапе - год работает в курортной зоне, вторую - в Светлогорске под Калининградом. Максим Разыков уверяет, что даже в отсутствие иностранных туристов продать изделия народных промыслов получается: "Наши тоже покупают". Но для этого кооператоры собирают гидов, рассказывают, показывают...

- Цена зависит от того, что это ручной труд, от количества человеко-часов, которые были потрачены на его изготовление, - поясняет он. - Многие не понимают, как можно купить ту же матрешку не за 10 рублей, как им хочется, а за 10 тысяч. А что ее рисовала два месяца группа художников - мало кому интересно. Надо искать ценителей, объяснять людям, чтобы они понимали: за красоту, ручной труд и мастерство следует платить.