Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы

Вместо умершего в августе 2020 года Николая Губенко заместителем председателя столичного парламента избран независимый депутат Андрей Медведев. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Мосгордумы.

Зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, как это было: "Заместитель председателя думы избирается думой из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы. Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя думы обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. После выдвижения проводится обсуждение кандидатур, в ходе которого кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступают и отвечают на вопросы депутатов".

Кроме Медведева на пост зампредседателя претендовала Любовь Никитина (фракция КПРФ). Накануне кандидатуру Медведева поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.

Андрей Медведев - российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Культура". Был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, в выборах участвовал как самовыдвиженец. В городском парламенте Медведев отказался вступать в какие-либо фракции. Является членом четырех комиссий МГД: по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.