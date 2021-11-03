Мосгордума меняет регламент работы по образцу Госдумы

Депутаты Московской городской думы приняли постановление, по которому меняется регламент их работы. Он приблизится к принципам работы Государственной Думы.

"Изменения в регламент позволят повысить эффективность работы Мосгордумы: мы сможем существенно сэкономить время при рассмотрении каждого вопроса и увеличить количество рассматриваемых вопросов", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя изменения.

Объясняя суть новшеств, спикер Мосгордумы подчеркнул, что необходимо прекратить практику злоупотребления правом депутата выступать по ведению:

"За 20 месяцев работы в этом созыве 765 раз депутаты выступали по ведению. 13 часов было потрачено на это - почти 2 заседания. Такие действия призваны отвлечь внимание от важных вопросов, которые рассматриваются на заседании".

Постановлением предусмотрено сокращение времени на выступления в прениях до 40 минут, а на вопросы по проектам постановлений - до 10 минут.

До сих пор нормой для выступлений в прениях был 1 час.

В постановлении уточняется и порядок представления депутатских запросов на заседании думы. Записано, что текст запроса должен быть представлен в аппарат думы до начала заседания парламента для ознакомления всех депутатов. На оглашение запроса предлагается отводить не более минуты. Сам же запрос должен быть размещен на официальном сайте Мосгордумы.