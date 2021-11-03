На Ильинке отреставрировали фасад здания Торгово-промышленной палаты

В центре Москвы завершены работы по реставрации фасада доходного дома Троицкого подворья на Ильинке, где располагается Торгово-промышленная палата. Подробности журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Это здание XIX века - объект культурного наследия регионального значения. Реставрация была необходима из-за неудовлетворительного состояния строения.

"Фасады пятиэтажного дома выполнены в стиле раннего классицизма, их общая площадь превышает 4 тыс. квадратных метров, - рассказал Петр Бирюков. - Обилие декора и сложность конструкции повлияли на процесс проведения работ. Для того, чтобы не потерять ни одного элемента, специалисты вручную удалили поздние наслоения краски и цементной штукатурки, укрепили сохранившийся штукатурный слой и лепной декор, восстановили цоколь".

Отреставрировали окна, двери, керамическую плитку "кабанчик", причем недостающие детали воссоздали в мастерских с соблюдением старинной технологии.

В общей сложности на фасаде здания восстановили и отремонтировали более 8 тыс. сохранившихся декоративных элементов. Не забыли и про кровлю, площадь которой превышает 2 тыс. квадратных метров. Здесь заменили стропила, отремонтировали чердачные перекрытия и покрыли крышу оцинкованной сталью. Также отреставрировали кровлю башни, подвал и потолки на пятом этаже.