Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы

Независимый депутат Андрей Медведев может быть избран сегодня на пост зампредседателя Мосгордумы. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в столичном парламенте.

Накануне кандидатуру Медведева поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.

Ранее эту должность занимал Николай Губенко. Он ушел из жизни 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.

Андрей Медведев - известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Культура". Был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, в выборах участвовал как самовыдвиженец. В городском парламенте Медведев отказался вступать в какие-либо фракции. Является членом четырех комиссий МГД - по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.