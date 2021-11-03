Около "Москва-Сити" просел грунт, движение транспорта перекрыто

На Краснопресненской набережной просел грунт на площади более 400 метров. Временно остановлено движение транспорта, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Проседание грунта произошло в районе владения 14, стр. 1 по Краснопресненской набережной. Во время провала никто не пострадал. Упали сооружения на месте строительного городка. В частности, бытовки, часть забора и осветительные приборы.

Для ликвидации провала на место выехала спецтехника. Временно перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда.