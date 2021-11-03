Орловская полиция начала проверку после нападения фельдшера на пациента

Орловские полицейские проводят проверку по заявлению родственников пожилой женщины. Согласно документу, приехавшая на вызов фельдшер скорой заявила, что ее "все достали", нанесла пациентке несколько ударов по голове и разбила градусник.

История появилась в соцсетях и получила широкий резонанс. Родные пациентки пишут, что фельдшер была нетрезва и, уходя, прихватила документы на недвижимость.

- Есть заявление, проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Собственное расследование начал и департамент здравоохранения Орловской области.