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03.11.2021 14:16
Рубрика: Происшествия

Орловская полиция начала проверку после нападения фельдшера на пациента

Текст: Антон Валагин (Орел)

Орловские полицейские проводят проверку по заявлению родственников пожилой женщины. Согласно документу, приехавшая на вызов фельдшер скорой заявила, что ее "все достали", нанесла пациентке несколько ударов по голове и разбила градусник.

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История появилась в соцсетях и получила широкий резонанс. Родные пациентки пишут, что фельдшер была нетрезва и, уходя, прихватила документы на недвижимость.

- Есть заявление, проводится проверка, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Собственное расследование начал и департамент здравоохранения Орловской области.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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