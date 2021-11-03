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03.11.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

Под Тверью тройное убийство замаскировали под пожар

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых обнаружены при тушении пожара.

На Урале при пожаре в частном доме погибли двое детей

По информации регионального следственного управления СК РФ, возгорание произошло в заброшенном доме по улице Жилкооп в городе Конаково.

- В ходе тушения пожара на втором этаже были обнаружены тела трех мужчин с повреждениями в виде выраженного обгорания тел. Личности погибших устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Дом, где случился пожар, отключен от коммуникаций и неэлектрифицирован. Очаг возгорания, как выяснилось, был расположен в единственном подъезде, на полу, под лестничным маршем первого этажа.

По итогам проверки следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по пунктам "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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