Под Тверью тройное убийство замаскировали под пожар

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек, тела которых обнаружены при тушении пожара.

По информации регионального следственного управления СК РФ, возгорание произошло в заброшенном доме по улице Жилкооп в городе Конаково.

- В ходе тушения пожара на втором этаже были обнаружены тела трех мужчин с повреждениями в виде выраженного обгорания тел. Личности погибших устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Дом, где случился пожар, отключен от коммуникаций и неэлектрифицирован. Очаг возгорания, как выяснилось, был расположен в единственном подъезде, на полу, под лестничным маршем первого этажа.

По итогам проверки следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по пунктам "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).