Школьница из Тамбова стала лучшим знатоком финансовой безопасности

Одиннадцатиклассница Маргарита Зарезина победила на I Международной олимпиаде по финансовой безопасности по профилю "Экономика". В конкурсе участвовали десятки тысяч школьников и студентов из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Рита учится в Тамбове в гуманитарном классе лицея №14, окончила музыкальную и художественную школу, увлекается танцами. Девушке нравятся экономика, обществознание и право - вопросы, связанные с финансовой грамотностью, входят в программу по этим предметам.

- Тема кажется непонятной, но мы в повседневной жизни имеем с ней дело постоянно, - рассуждает Маргарита. - В финале олимпиады нужно было за час выполнить 20 заданий - не столько на знание теории, сколько на логику и умение анализировать. Вопросы были не из простых, к некоторым я возвращалась несколько раз.

Свои сбережения девушка старается тратить умеренно и обдуманно. Расплачивается как наличными, так и картой.

- В соцсетях мне приходили и вредоносные ссылки, и призывы срочно перевести деньги на счет, и реклама легких заработков в интернете. Получала SMS и почтовые рассылки о внезапной победе в розыгрыше. По телефону мошенники мне звонят редко. Пока что я на их удочку не попадалась, - говорит Маргарита. - Я часто остаюсь дома с бабушкой, которой надо периодически напоминать, что и кому можно/нельзя рассказывать, как реагировать на звонки от "службы безопасности банка", кому можно переводить деньги, а кому не стоит... Случалось давать советы сестре: объясняю, что лучше накопить деньги и купить что-то стоящее, чем тратить большие суммы на безделушки.

Тамбовский лицей №14 не специализируется на подготовке экономистов, но здесь есть и классы с углубленным изучением этого предмета, и факультатив по финансовой грамотности в 10-й и 11-й параллелях. Такой курс в том или ином объеме есть и в других школах города.

- У нас его преподают учителя истории и обществознания, которые прошли соответствующую подготовку. Сейчас на курсы по преподаванию финансовой грамотности отправился педагог по математике. Ведь чтобы выгодно вложить средства, надо уметь хорошо считать, - отметила завуч по УВР лицея №14, учитель экономики Оксана Новоструева. - На уроках экономики мы решаем задачи, например на расчет процентов по вкладам. На занятиях по финансовой грамотности смотрим условия вложения средств на сайтах банков, обсуждаем, как защититься от кибермошенничества...

Финансовые темы на уроках появляются с пятого класса. Ребята разбирают их с удовольствием, предлагают нестандартные выходы из ситуаций.

- Детям интересно, как берут кредиты, чем занимается Центробанк. В рамках курса по финансовой грамотности мы со старшеклассниками смотрим уроки от ЦБ, играем в игры, - рассказала учитель истории, обществознания и права Ирина Сафошина. - До инвестиций ребята еще не доросли, конечно. До пенсии им далековато. Но какие-то вещи я могу объяснять им даже на личном опыте. Я вышла на пенсию досрочно, отработав 25 лет в школе, брала ипотеку...

Пару лет назад Ирина Александровна чуть не поверила телефонным мошенникам. Легенда была стандартной: "У вас сняли деньги со счета!" Звонок застал учительницу на кладбище, обстановка не располагала к тому, чтобы воспринять срочное сообщение с холодным умом. На счастье, рядом была подруга.

- Потом я рассказала ученикам про этот случай. В некоторых вопросах они соображают лучше меня - многое узнают из интернета, - добавила Ирина Сафошина. - Предмет "Финансовая грамотность" действительно нужный, учебники для 10-11-х классов по нему замечательные. Некоторые моменты мы затрагиваем на уроках обществознания, на истории, когда говорим про финансовую реформу Сокольникова в годы нэпа, денежную реформу 1947 года, реформы Хрущева.

Есть мнение, что сегодня в задачках по той же математике уместнее более жизненные сюжеты, чем про землекопов и поезда (к слову, по новым учебникам дети уже вычисляют и проценты по банковским вкладам). Но тамбовские педагоги не сторонники того, чтобы радикально менять учебники и интегрировать именно финансовую безопасность во все предметы. Ведь распоряжение деньгами - важная, но не единственная проблема нашей жизни. Как говорил Ломоносов, "математику уже потому учить надо, что она ум в порядок приводит". А для развития ума полезны задачи и про поезда...

- Во всем надо знать меру, чтобы не вызвать у детей отторжение, - подчеркнула Оксана Новоструева. - Им нужен багаж разнообразных знаний.

Без лишних эмоций и паники

По просьбе "РГ" Маргарита Зарезина ответила на самые злободневные вопросы по финансовой безопасности.

1. Как вычислить телефонного мошенника?

Первое, что должно насторожить, - незнакомец позвонил вам сам. Второе - кем бы он ни был, он не должен вызнавать у вас личные данные или конфиденциальную информацию. Третье - мошенники часто пытаются вызвать у жертвы эмоции: напугать списанием денег или блокировкой карты либо обрадовать выигрышем (мол, сделайте небольшой взнос - и миллион ваш!). В таких случаях просто вешайте трубку. Все важные вопросы решайте лично в отделении банка.

Если вам поступил неожиданный звонок, можно попросить собеседника перезвонить. Как правило, мошенники не перезванивают, а пытаются достичь результата сразу. А если вы сами перезваниваете на такой номер, он бывает недоступен или заблокирован.

Чтобы оградить себя от посягательств, можно совсем не отвечать на незнакомые номера, проверять их в интернете или, что еще проще, установить мобильное приложение, которое автоматически определяет и блокирует спам-звонки.

2. Какую информацию о банковской карте нельзя раскрывать?

Cрок действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны, PIN-код, пароль от карты и от банковских онлайн-кабинетов, коды подтверждения из SMS, кодовые слова.

3. Как выглядит фишинговый сайт?

Обратите внимание на ссылку в адресной строке. Как правило, мошенники используют доменное имя, которое отличается от настоящего всего на один символ или букву. О подделке говорит и отсутствие шифрования персональных данных. Если адрес сайта начинается с htpps://, то шифрование там используется. Если s отсутствует, это уже повод насторожиться. Хорошо, если рядом с адресом есть значок в виде замочка. Посмотрите на дизайн сайта: непонятные элементы и цвета, которые не соответствуют оригиналу, орфографические ошибки и опечатки, старый дизайн, неработающие вкладки могут быть признаками подделки.

4. Как распознать финансовую пирамиду?

Большие взносы под большие проценты (вплоть до фантастических, вроде одного процента в день), обещание быстрого возврата вложенных средств. Призыв привлекать своих знакомых для получения дополнительных выплат. Как правило, мошенники не выдают чеков и других официальных документов о приеме денег, не раскрывают сведений о руководстве организации. У пирамид нет товара как такового, есть лишь заманчивый проект, который активно рекламируется.

5. Как вести свой личный бюджет, чтобы не залезать в долги?

Банально, но - не создавать ситуации, когда ты будешь должен больше, чем имеешь. Вести учет доходам и расходам, откладывать посильные суммы на случай форс-мажора. Если все же приходится брать в долг, нужно изучить условия, альтернативы, оценить свои возможности по суммам и срокам возврата. Но главное, на мой взгляд, при обращении с финансами - не спешить с тратами.

6. Как школьникам следует обращаться с финансами?

Не спешите тратить деньги. Заработать их непросто, а расставание может занять несколько секунд. И если вы ошиблись, вернуть средства будет трудно (чаще всего - невозможно). Смотрите внимательно, куда и какие суммы вы переводите. Не спешите щелкать по всем ссылкам, которые к вам приходят, верить сообщениям и звонкам. Будьте аккуратнее с банковской картой, не сообщайте ее данные всем подряд. Помните, что сотрудник банка по телефону никогда не будет спрашивать конфиденциальную информацию или требовать срочно перевести какие-то средства, давить на вас и вынуждать принять решение немедленно. Если возникли сомнения, не бойтесь обращаться непосредственно в банк, советоваться с родителями или другими взрослыми родственниками, которым вы можете доверять. Иногда они действительно знают больше и могут подсказать выход из ситуации.