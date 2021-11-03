Смоленские власти продлили нерабочие дни до 10 ноября

Смоленский губернатор Алексей Островский внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", Согласно новой редакции документа, нерабочие дни в регионе продлены по 10 ноября включительно.

Решение о продлении выходных было принято 2 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

По данным на 3 ноября в Смоленской области зарегистрировано 62947 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 598 пациентов. за время пандемии от последствий COVID-19 умерло 1935 человек.