Социальные расходы в принятом в I чтении московском бюджете составят 53%

Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На социальные расходы в 2022 году в нем предусмотрено 53% средств города.

Представила проект бюджета министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Со стабильным ростом прогнозируются и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата", - рассказала она.

По словам министра более 45% в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц, это более стабильный и надежный источник, подчеркнула Елена Зяббарова.

Согласно представленному документу, общий объем доходов бюджета Москвы на 2022 год запланирован в сумме 3 триллионов 261,5 миллиарда рублей, на плановый период 2023 года - почти 3 триллиона 444 миллиарда, на плановый период 2024 года - почти 3 триллиона 637 миллиардов рублей.

Руководитель департамента финансов Москвы отметила, что сохраняются главные приоритеты бюджета, он остается программным, социальным и инвестиционным.

Она добавила, что важнейшим приоритетом бюджета столицы является социальная поддержка жителей. "Объем финансирования этой программы наибольший в ряду социальных программ, на 2022 год - почти 603 миллиарда рублей. Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 миллиона москвичей", - пояснила Зяббарова.

Дефицит городского бюджета в 2022 году составит почти 372 миллиарда, в 2023 году - почти 288 миллиардов, в 2024 году - 225,1 миллиарда рублей.