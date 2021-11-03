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03.11.2021 11:28

Тамбовские предприниматели поднялись к успеху по шведской стенке

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 250(8601)
Молодая и многодетная тамбовская семья наладила производство дизайнерских детских спорткомплексов: домашних и дворовых. За четыре с лишним года о марке "Вверх тормашками" узнали в Европе и США, тамбовские лазилки полезных для детского здоровья очертаний заказывает вся Россия, от Калининграда до Хабаровска. Скоро появятся они и в Тамбове. О том, как превратить хобби в работу и чем возведение мостов помогает домашнему счастью, Мария и Максим Конины рассказали "РГ".
Каждый мастер делает свое изделие от начала и до конца, а затем отвечает за него перед хозяином и клиентом. Фото: Алексей Сухоруков Каждый мастер делает свое изделие от начала и до конца, а затем отвечает за него перед хозяином и клиентом. Фото: Алексей Сухоруков
Каждый мастер делает свое изделие от начала и до конца, а затем отвечает за него перед хозяином и клиентом. Фото: Алексей Сухоруков

Распределение ролей в семейном бизнесе следующее. Локомотив - Мария, маркетолог по образованию. Она придумала, как сделать доходной страсть мужа к конструированию и столярному ремеслу, в фирме Мария отвечает за рекламу и сбыт. Максим - мозг команды. По специальности он инженер-машиностроитель, с сопроматом на "ты" и может без компьютера, в голове рассчитать прочность любой детали. Это у него отдых такой: перед сном подумать о каком-нибудь механическом сочленении, покрутить его перед мысленным взором, прикинуть нагрузки. Говорит, так лучше засыпается. С ними работают еще девять человек самых разных специальностей: от спортсмена до филолога. Все с высшим образованием, правильно выросшими руками и творческими наклонностями. Как на заводе Rolls-Royce, каждый мастер делает свое изделие от начала и до конца, а затем отвечает за него перед хозяином и клиентом.

Фото: пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"
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- У нас в команде двое архитекторов - они часто предлагают что-нибудь улучшить по эргономике или дизайну. Да и остальные ребята - тоже не просто исполнители. Как правило, все замечания и предложения обсуждаются и внедряются, - рассказал Максим.

Окончив политех, он несколько лет проработал в Москве менеджером по продаже станков, но интересовало его совсем другое. В 2010 году Конин вместе с другими добровольцами готовил площадку для музыкального фестиваля под Калугой. Если конкретно - строил мост. Там и познакомился с Марией. Они поселились в селе 1-я Малиновка под Тамбовом (малина на участке и впрямь была, но ее скоро скосили - мешала). Один за другим родились трое детей, которых надо было кормить и одевать. Сначала попробовали делать дизайнерскую мебель - запомнилась кровать в трех уровнях, - но согласование художественных нюансов с клиентами отнимало слишком много времени и нервов. И тут друзья, многодетная семья из соседнего села Селезни, попросили сделать им спорткомплекс во двор - чтобы шестерым сорванцам было куда энергию применить. В мирных целях.

Максим сконструировал им лазилку в форме звезды. Работа понравилась - и заказчикам, и исполнителю. Потом Конин познакомился с курсом Людмилы Краснобаевой "Бытоустройство" и увлекся К-лестницами. Они стали ключевой деталью его комплексов.

По специальности Максим инженер-машиностроитель, с сопроматом на "ты" и может без компьютера рассчитать прочность любой детали

- Наклонные поверхности удобнее, безопаснее и интереснее вертикальных. К тому же модули подобраны так, чтобы задействовать все элементы комплекса. Поднялся по лестнице, перешел на рукоход, прошел по нему, спустился по канату. Чтобы использование было не разовым упражнением, а приключением с вариациями, - включилась Мария.

Она продвигает продукцию мужа в соцсетях и может с ходу назвать цену для клиента, пришедшего из Instagram или директ-рассылки. Много заказов приносит и не поддающийся учету "сарафан". С появлением спроса производству стало тесно в пристройке к дому в Малиновке, где были созданы первые спорткомплексы. Конины арендовали цех на окраине Тамбова и развернули производство там. Пока не поточное, но это есть в планах.

Фото: Олег Корякин/РГ
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- Серия дает деньги на творчество, - заметил Максим.

Он хочет продвигать свои площадки на тамбовские улицы - для начала поставить одну и посмотреть, смогут ли ее разломать при интенсивном использовании. И не хочет поставлять спорткомплексы в Азию: "Туда продашь один комплект и через год получишь тысячу". Зато тамбовские лазилки охотно покупают в Беларуси, Нидерландах и США. Производство одного комплекта занимает 10 дней. В коробку мастер кладет собственные рекомендации по сборке.

- Если дома есть спорткомплекс, ребенок обязательно будет им пользоваться. В среднем на нем проводят час в день. Это час без телефона и телевизора, за полезным, здоровым делом, развивающим силу, ловкость, координацию, - поддержал Максим. В его фирме семейные ценности занимают не последнее место. А дети испытывают все новые модели.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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