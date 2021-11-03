Учитывать турпоток в Ярославле будут с помощью Big Data

В Ярославской области больше не полагаются на традиционные методы подсчета прибывающих в регион туристов. Чтобы статистика была максимально точной, разнонаправленной и полезной, региональный департамент туризма и один из ведущих российских операторов сотовой связи заключили соглашение о сборе и обработке необходимой статистической информации с применением цифровых технологий Big Data (больших данных).

- Всем давно очевидно, что туристическая отрасль - это прежде всего экономика. Но сегодня мы говорим уже об эффективности управления ею, встает вопрос о важности изучения наших целевых аудиторий, продвижения конкретных территорий и событий, новых туристических продуктов, - поясняет и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко. - Мы, конечно, при этом пользуемся статистическими данными, которые предоставляют объекты размещения и показа, но сегодня этого недостаточно. Это сужает наши возможности в принятии управленческих решений и не позволяет предпринимателям из сферы туризма строить более смелые планы, основываясь на модели поведения наших гостей.

В региональном туристическом ведомстве рассказали, что из года в год подсчет турпотоков заключался в сборе информации о людях, переночевавших в отелях, хостелах, гостевых домах и тому подобном, а также об экскурсантах в музеях. Поэтому всегда было очень сложно в реальности определить, сколько же путешественников прибывает на территорию области: один турист мог два дня пробыть в Угличе, два дня отдыхать в Ростове, а потом столько же - в Мышкине, и его клиентский путь был непонятен.

Использование Big Data, по мнению участников соглашения, ситуацию изменит в корне.

- Ведь чтобы что-то развивать, надо иметь возможность это что-то подсчитать и измерить, - согласен директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва. - Мы видим, что поведение путешественников за два последних года изменилось, главные тренды отрасли теперь - рост внутреннего туризма и стремление путешествовать самостоятельно. Возросло и число тех, кто предпочитает ездить в отпуск на собственном автомобиле, снимать жилье у частников. То есть в общепринятую статистику, предоставляемую аэропортами, вокзалами и гостиницами, эти туристы не попадают. Поэтому наша платформа позволит областному правительству на регулярной основе изучать туристический срез региона и корректировать стратегию развития отрасли.

Как объяснили в компании, на основе больших данных можно будет проанализировать, откуда приезжают туристы, долго ли задерживаются в регионе, каким маршрутом перемещаются, как меняются турпотоки в зависимости от сезона. Понять, где нужно строить дополнительные гостиницы, рестораны, кафе или закусочные, каким объектам стоит сделать акцент на развитии инфраструктуры для туристов с детьми и как направить турпотоки в интересные, но нераскрученные места.

На основе Big Data можно проанализировать, откуда приезжают туристы, долго ли задерживаются в регионах, как перемещаются

- Можно будет увидеть не только то, откуда приехали туристы, сколько времени где-то провели, где ночевали, но и каким маршрутом добирались, в какой последовательности строили этот маршрут. Определить, сколько гостей ночевали в конкретном месте, а сколько на ночевку не остались. Это значит, что в каких-то локациях, возможно, имеет смысл прикладывать усилия для развития инфраструктуры, чтобы туристы могли проводить там больше времени, - приводит примеры представитель оператора сотовой связи.

Все данные, которыми оперируют участники соглашения, обезличены, и федеральное законодательство при использовании цифровых технологий безоговорочно соблюдается.

- В этом случае нет возможности перейти к какому-то лицевому счету и конкретному туристу, - заверил Сальва. - Здесь идет работа с множествами. Есть некое множество, которое ведет себя определенным образом, и оно меняется в зависимости от тех или иных условий или запросов.

Причем, как выяснилось, тот очевидный факт, что не все туристы - абоненты указанного сотового оператора, применительно к Big Data большой роли не играет. Потому что, говорят специалисты, иногда достаточно всего пяти процентов данных, чтобы получить представление о ситуации.

- Мы совершенно точно измеряем нашу долю, количество наших пользователей с минимальной погрешностью, составляющей сегодня меньше одной десятой процента, - объясняют представители компании. - Кроме того, важно знать тренды, а в-третьих, есть огромное количество продуктов, запросов и иных сведений, которые операторы получают в том числе и от пользователей других сетей. Например, чужой абонент, оказавшийся в Ярославской области и позвонивший абоненту нашей сети, автоматически становится для нас источником знания о его существовании. Поэтому мы можем оперировать множеством данных, это не одна какая-то библиотека - это многие десятки библиотек, которые накапливаются и вместе дополняют единую картину.

Кстати, на подготовительном этапе, еще до подписания соглашения, с помощью анализа больших данных сотовый оператор совместно с университетскими специалистами выяснил, что минувшим летом в Ярославскую область туристы чаще всего приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также из соседних регионов: Костромы, Вологды, Иванова, Владимира и Твери. Частые гости в регионе и северяне: жители Мурманска, Сыктывкара и Архангельска. В четыре раза по сравнению с 2019 годом вырос интерес к региону у жителей Кубани. Выяснилось также, что примерно по четыре процента путешественников задерживались в области больше чем на 14 дней или приезжали сюда повторно. Без применения цифровых технологий узнать это было бы просто невозможно.

Как сложно было понять, сколько гостей из других регионов прибывают, допустим, на известный ярославский фестиваль "Пир на Волге" или какое количество туристов и коренных ярославцев, работающих в Москве, привозит в Ярославль в пятницу вечером московский поезд. Между тем это совершенно разные категории путешественников, и считать их вместе - значит заведомо ошибаться. Впрочем, традиционные методы подсчета турпотока никто в сторону все равно не отодвигает: данные, полученные из разных источников, утверждают инициаторы проекта, будут просто друг друга дополнять. И главное - все эти сведения станут доступны для бизнеса.

- Мы бы хотели, чтобы эти данные были открыты. Это не может быть какой-то тайной, доступной только нам. Информацией должны пользоваться предприниматели, наше профессиональное туристическое сообщество - для подготовки своих бизнес-планов, оценки своих гипотез, - заявил Владимир Лысенко. - Это должно стать для них еще одним вариантом поддержки их задумок. Полученная информация не только позволит анализировать движение турпотоков, но и поможет находить целевые аудитории, создавать и продвигать интересующий их турпродукт.

Правда, директор областного департамента информатизации и связи Алексей Филиппов со своей стороны предостерег, что "в погоне за цифрой надо не забыть о благе".

- Бывая на многочисленных конференциях по искусственному интеллекту и цифровизации, я вижу, что многие в процессе теряют цель. Надо понимать, что наши измерения не должны впоследствии повлиять на естественное поведение наших пользователей, жителей и посетителей нашего региона, - заметил Алексей Филиппов.

Справка "РГ"

По данным департамента туризма Ярославской области, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией СOVID-19, туристический рынок региона в 2021 году показал хорошие темпы роста. Согласно подсчетам "по-старому", по итогам девяти месяцев количество клиентов гостиниц и других средств размещения выросло до 1129514 человек, что существенно превысило показатели не только 2020 года (650 тысяч), но и благополучного 2019-го, когда в местных гостиницах жили 870 тысяч туристов. Число ночевок в 2019 году во всех средствах размещения области чуть не дотянуло до двух миллионов. В 2020 году ночевок было немногим больше 1,6 миллиона.