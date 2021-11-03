В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября

Вечером 3 ноября в Москве начнутся небольшие дожди, но похолодания не будет. Температурный фон останется высоким - от 8 до 13 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что антициклон, который долго не пускал в центр европейской части России атмосферные вихри с Атлантики, начал медленно смещаться на восток.

В праздничные дни погода москвичей не порадует - прогнозируются небольшие осадки, которые, правда, не повлияют на температурный режим: третьего ноября воздух в столице прогреется до 6-8 градусов, четвертого - до 10-12, а пятого - до 11-13.