В ивановской деревне появился ручей из нечистот

Жители станции Ермолино с июля жалуются на зловоние и потоки нечистот, которые грозят отравить окрестную природу. Фекалии текут из коллектора, брошенного прежними хозяевами-железнодорожниками. Очистку стоков готова наладить администрация Ивановского района, но на это потребуется много времени и денег.

Раньше канализационные воды перекачивал насос, расположенный на территории "РЖД". Потом люди заметили, что отходы полились наружу. Эти потоки испортили не только пейзаж и атмосферу, но и - а как иначе - экологию.

Ермолино - крупный железнодорожный узел. Здесь сходятся пути из Ярославля, Санкт-Петербурга, Кинешмы, Иванова и Москвы. На самой станции живут 365 человек. Там же находится администрация Тимошихского сельского поселения, куда включено целых 18 деревень.

"В 1970-х годах для железнодорожников, которые обслуживали этот участок пути, был построен микрорайон с тремя многоквартирными домами и коммуникациями (теплоснабжением, водоснабжением, канализацией). До последнего времени сети были на балансе филиала ПАО "РЖД" - Северной дирекции по ремонту пути", - рассказали в администрации Ивановского района.

Затем дирекция рассудила, что тепло- и водоснабжение не ее профиль, и решила вывести коммунальные объекты из эксплуатации. Районным властям об этом сообщили заранее, в положенные сроки, чтобы успели подстелить соломки. Для обслуживания двухэтажек будут за счет муниципального бюджета бурить артезианскую скважину и строить котельную с разводящими сетями. Контракты на выполнение работ заключены, заверили в администрации района. Строительство начнется, когда будет готова проектно-сметная документация.

А вот с отводом стоков вышло некрасиво. "В дирекции, не уведомив администрацию района, также самостоятельно приняли решение вывести из эксплуатации и систему канализации", - констатировали чиновники.

При этом эксплуатировать эту систему не прекратили.

- Железнодорожники потихоньку уходят со станции Ермолино. Раньше там были ремонтные бригады, тепловозы стояли. Сейчас нет. Соответственно, сети не обслуживаются как следует. И вот летом там канализацию повредили - то ли при ремонте, то ли при сносе... Это серьезное сооружение: судя по схеме, к нему подключен ряд объектов дирекции (кочегарка, например), а три многоквартирных дома - конечные потребители. Поскольку сеть не промывают вовремя, возникают засоры и стоки переливаются через край, - пояснил глава Тимошихского сельского поселения Алексей Уткин.

Управляющая компания Ивановского района организовала временную работу канализации: накопительный резервуар почистили, провели небольшой ремонт. По словам Уткина, в последнее время жалоб от населения на "пахучую" проблему в сельсовет не поступало. Впрочем, перекладывать на поселение с его копеечным бюджетом заботы о старом коллекторе было бы как минимум странно.

- Будь это наша канализация, обязанности по прочистке и промывке на нас бы лежали. А так - предстоит определить, кто будет этим заниматься и взимать плату с жильцов. Сейчас-то они за водоотведение не платят... - добавил Алексей Уткин. - Решается вопрос о передаче объектов на баланс района. Процесс правового урегулирования проблемы долгий и сложный.

Тем временем

В администрации Ивановского района "РГ" сообщили, что планируют включить в бюджет 2022 года "разработку проектно-сметной документации с последующим строительством системы очистки стоков" для станции Ермолино.