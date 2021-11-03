В Ивановской области раскрыли серию мошенничеств с ОСАГО

Крупное дело об обмане страховых компаний завели в Иванове. По версии следствия, в нем участвовала целая группа - 11 горожан в возрасте от 27 до 56 лет. Сумма выплат по поддельным документам о ДТП могла превысить 14 миллионов рублей. Правоохранители и эксперты утверждают, что случаев мошенничества, так или иначе связанных со сферой автострахования, становится все больше.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, трое мужчин обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и даче взятке госавтоинспекторам. Похожий состав нашли в действиях трех других участников группы, среди которых - сотрудник страховой компании и автослесарь. Оставшиеся пять обвиняемых как раз работали в дорожно-патрульной службе ГАИ. Им вменили пособничество мошенникам, мздоимство и служебный подлог.

Кроме того, оперативники выявили еще пять человек, которые так или иначе помогали в махинациях со страховыми полисами. Их вклад в общее дело рассмотрят в рамках отдельного производства.

По версии следствия, преступное сообщество создал 28-летний житель Иванова в начале 2018 года. Он придумал схему обогащения, приобрел и оформил на подставных лиц девять автомобилей марок Toyota и Mercedes. Входивший в группу водитель маршрутки привлекал своих коллег с действующими страховыми полисами к участию в фиктивных дорожно-транспортных происшествиях. Еще двое ивановцев находили подставных участников ДТП. Их знакомый, бывший работник Госавтоинспекции, договаривался с сотрудниками дорожно-патрульной службы. Сумма взяток была небольшой - от пяти до 10 тысяч рублей.

"Члены преступного сообщества и привлеченные в качестве пособников сотрудники полиции... инсценировали дорожно-транспортные происшествия и фальсифицировали документы о якобы причиненных повреждениях. Официальные схемы, справки о ДТП и другие документы, подтверждавшие наступление страховых случаев, впоследствии представлялись страховым компаниям для получения компенсаций по договорам ОСАГО", - пояснили в ивановской прокуратуре.

С февраля 2018-го по июль 2019 года таким образом было совершено 22 мошенничества в сфере страхования, все - на территории Иванова. В половине случаев преступники успели получить компенсации, сумма выплат составила около четырех миллионов рублей. По остальным липовым ДТП документы ушли в страховые компании, и мошенники рассчитывали заработать еще 11 миллионов. Но обман был вовремя раскрыт. Повреждения, имевшиеся на машинах, не соответствовали описанию аварии.

Набирает обороты онлайн-мошенничество с подделкой диагностических карт техосмотра

Тем временем в России набирает обороты онлайн-мошенничество с подделкой диагностических карт техосмотра. Новый порядок ТО, вступивший в силу с 1 марта, вызвал недовольство автомобилистов, и умельцы не преминули этим воспользоваться. По данным Международной компании-разработчика антивирусных решений ESET, сегодня сайтов, предлагающих такую липу, в интернете сотни, а в перспективе будет тысячи. Мошенники зарабатывают на недобросовестных водителях, которым лень приехать на ТО в специальный пункт.

Ранее техосмотр можно было "пройти" онлайн, причем прямо перед покупкой страхового полиса. Стоило это в среднем 500 рублей.

- Документ приходил мгновенно, в нем было главное - номер диагностической карты, который автовладелец передавал страховой. Теперь водителю необходимо лично прибыть на техосмотр, пройти процедуру, сфотографировать автомобиль и получить диагностическую карту с электронной подписью эксперта, - напомнил аналитик ESET Станислав Жураковский.

Теперь онлайн-сервисы обещают подделать фотофиксацию машины и передать данные в систему ЕАИСТО, откуда получают данные страховщики.

- В Adobe Photoshop нет ограничения на подделку диагностических карт, как и запрета на обработку кадров фиксации техосмотра. Качество подделки будет приличным только в том случае, если исходные фото сделаны с высокой четкостью и в большом разрешении. Впрочем, фотокамеры смартфонов все время улучшаются, поэтому обычно снимки подходят для коллажа, - рассказал эксперт.

Если работу поручить небольшой нейросети, то потребуется несколько десятков программистов, и фиктивная диагностика будет стоить заказчику слишком дорого. Как правило, за подделку техосмотра платят не более пяти тысяч рублей. Поэтому мошенники готовят несколько шаблонов разных СТО и под них дорабатывают конечный продукт.

Также в Сети можно встретить объявления, где "станции технического обслуживания" предлагают не только сфотографироваться на диагностическую карту за 500 рублей, но и за полторы-две тысячи внести необходимую информацию в ЕАИСТО.

Это мошенничество еще опаснее, так как является подделкой документов. Их будут проверять ГИБДД и страховая компания. Если при реальном осмотре данные купленной диагностики не подтвердятся, то у автовладельца возникнут серьезные проблемы уже с законом, предупредил Станислав Жураковский:

- Мошенники продают иллюзию обмана системы. Рассказывают, что за 500 рублей можно получить нужные фото, а еще за 500 - оформить документы на диагностическую карту. Вы приезжаете, фотографируетесь и получаете карту, которая аннулируется в ГИБДД. Другой вариант - вы перечисляете деньги на подделку диагностической карты, а потом исполнители не выходят на связь. Человек вряд ли пойдет в полицию заявлять о том, что у него украли деньги при попытке подделать документы. Поэтому схема мошенничества очень жизнеспособна, а жалоб на нее мало.

Между тем

В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра. Его должны рассмотреть до конца ноября.