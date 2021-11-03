В Москве не будут продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни в Москве не будут продлеваться, город вернется к обычной работе 8 ноября. Об этом мэр Сергей Собянин заявил во время посещения нового эндоскопического центра городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

"Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - заявил глава города.

Ранее сообщалось, что рестораны и кафе с 8 ноября приступят к работе в обычном формате. QR-коды сохранятся только в театрах и музеях.