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03.11.2021 09:52
Рубрика: Экономика

В нерабочую неделю у москвичей почти вдвое вырос спрос на "мужа на час"

Текст: Ирина Рыбникова

Приметы нашего времени: как только в стране объявляют нерабочий режим, москвичи немедленно начинают заниматься ремонтом. Так было весной прошлого года, так происходит и сейчас. По данным сервиса "Авито", спрос на услуги специалистов по мелкому ремонту - так называемых "мужей на час" - в столице за последнее время вырос на 88 процентов. По популярности "мужей на час" догоняют также клинеры и домашние повара.

Фото: РИА Новости
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"Повышение спроса на подобные сервисы связано и с началом нерабочей недели, и с изменением потребительских привычек. Еще после первого локдауна жители столицы начали активно делегировать специалистам с онлайн-платформсамые разные задачи - от уборки и выгула питомцев", - рассказал "РГ" руководитель отдела маркетинга "Авито Услуг" Иван Чулков. И даже когда ограничения сняли, спрос продолжил расти.

К нынешнему нерабочему ноябрьскому периоду москвичи начали готовиться еще за две недели до его официального объявления. Именно тогда, по наблюдениям специалистов, в столице резко вырос спрос на вывоз мусора, генеральную уборку жилья и ремонт мелкой бытовой техники. Чулков считает, что таким образом горожане начали готовить технику к дистанционной работе и обустраивать домашнее рабочее место. А бесспорным трендом 2021 года он называет доставку еды и вызов повара на дом. Причем с наступлением холодов спрос на эти услуги будет только расти, а если антиковидные ограничения продлятся и дальше, это еще добавит популярности выездным помощникам по хозяйству.

С тем, что потребительские привычки столичных жителей за последние год-полтора поменялись, согласна и психолог-психотерапевт Татьяна Хромова. "Многие компании решили не возвращать сотрудников с удаленной работы, а тот, кто работает дома, будет искать возможности избавить себя от работ по хозяйству", - объясняет она. Сотрудникам на удаленке категорически перестает хватать смены картинки перед глазами. Поэтому, закончив работу, они предпочтут выйти на прогулку, отправиться в кино или фитнес-клуб, да в конце концов просто посмотреть кино на планшете, лишь бы только после домашнего "офиса" не впрягаться еще и в готовку или уборку в тех же самых интерьерах. К тому же у удаленщиков, как правило, высвобождается статья расходов на общественный транспорт или обслуживание машины, на которой они прежде ездили на работу. Эти деньги и перенаправляются на помощников по хозяйству.

Кстати, про деньги. Услуги "мужа на час" в Москве сегодня оцениваются в среднем в 500 рублей за час работы, но у многих есть отдельные прейскуранты на виды работ. Скажем, поменять кран стоит 600 рублей, повесить гардину - 300. Поддерживающая уборка двухкомнатной квартиры обойдется в 1,5 тысячи рублей, генеральная - с мытьем окон и люстр, глажкой белья, уборкой пыли с верхних поверхностей мебели будет стоить уже порядка 3 тысяч. Повар попросит от 1,5 тысячи рублей за приготовление трех блюд из продуктов, имеющихся у заказчика, и чуть дороже, если за ингредиентами придется заезжать в магазин. 300 рублей попросят за один выгул собаки.

А к Новому году, прогнозирует Иван Чулков, ожидается бум спроса на услуги аниматоров. Стремясь сократить количество контактов, родители будут активно приглашать аниматоров домой, а также заказывать детям видеопоздравления от Деда Мороза в Zoom.

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