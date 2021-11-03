ПФР назвал две категории пенсионеров, которые получат прибавку с ноября

"Сумма доплаты зависит от продолжительности "льготного" стажа и размера среднемесячной заработной платы, а также от отношения суммы страховых взносов к количеству получателей доплаты", - уточнили в ПФР.

Так, например, в Рязанской области средний размер доплаты у летчиков составляет 14 414 рублей, у шахтеров - 4 664 рубля. Обращаться в ПФР для перерасчета выплат не требуется.

Получить доплаты члены летных экипажей могут при наличии выслуги не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В угольной промышленности длительность необходимого стажа зависит от условий труда (не менее 25 лет - на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет - в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин).