В Подмосковье от коронавируса привились более 4 миллионов человек

Более 4 миллионов жителей Подмосковья уже привились от COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она отметила, что, несмотря на хорошие темпы вакцинации, заболеваемость коронавирусом в регионе растет. "Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах заняты 10,3 тыс. Я призываю всех, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, пройти вакцинацию от COVID-19", - обратилась Стригункова к жителям области, напомнив, что вакцинация особенно важна для жителей старшего поколения и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. Министр добавила, что и в период ограничительных мер подмосковные пункты вакцинации работают исправно - желающих привиться ждут более чем в 300 пунктах.