Врач подмосковного военкомата задержана за взятки от призывников

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении представителя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Московской области. "Она обвиняется в получении взяток за незаконное освобождение граждан от призыва на военную службу по медицинским показаниям", - сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Говоря простым языком, женщина помогала призывникам находить липовые болезни. Причем, как уточняют в прокуратуре, действовала целая группа во главе с председателем комиссии. Женщина-врач, как утверждает следствие, была лишь исполнителем.

"Как установлено в ходе расследования, обвиняемая, действуя в составе организованной группы, которой руководил председатель военно-врачебной комиссии, по его указанию получала от граждан призывного возраста, их родственников и знакомых деньги за внесение в документацию недостоверных сведений о наличии у призывников заболеваний, препятствующих прохождению ими военной службы. Полученные средства делились между соучастниками преступлений, - рассказывают в ГВП. - Общая сумма полученного таким способом незаконного вознаграждения составила более 600 тысяч рублей".

Уголовное дело в отношении медика, которая признала свою вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и содействовала следствию в раскрытии аналогичных преступлений, направлено в Железнодорожный городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии расследования, сообщают в ГВП.

Кстати, опытные люди не советуют пользоваться "услугами" подобных комиссий. Ведь запись, что человек не отслужил по болезни, остается в биографии. Это не пятно. Но если диагноз серьезный, человек могут потом не взять на службу в солидные структуры, ссылаясь на состояние здоровья. Анкета будет смотреться намного лучше, если юноша честно отслужит.