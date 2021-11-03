ЗАГСы Москвы получили более 20 заявлений на регистрацию брака 31 декабря

Более 20 пар хотят пожениться накануне Нового года в столице. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Накануне Нового года хотят пожениться более 20 пар. В двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты рассказали, что за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженились около трех тысяч пар. Например, в 2020 году расписались около 150 пар.

В пресс-службе также пояснили, что сейчас красивые даты пользуются большей популярностью у молодоженов, чем бракосочетание в канун Нового года. Там отметили, что лидером по числу поданных заявлений на даты следующего года стало 22 февраля (22.02.2022). На этот день подано уже более 300 заявлений, заняты практически все места.