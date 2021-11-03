Жители Москвы все чаще отказываются работать по найму и становятся самозанятыми

Репетиторы, парикмахеры, маркетологи, фитнес-тренеры, водители, кондитеры и представители многих других профессий могут получать доход, работая на себя или совмещая подработку с постоянной занятостью. В столице самозанятыми стали уже больше 750 тысяч человек - это каждый десятый работоспособный москвич. Все они неплохо и легально зарабатывают, открыто рекламируют свое дело, не боятся штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, а город помогает им развиваться.

Открытие в онлайн

Екатерина Буркова, 42-летняя москвичка, в новом статусе всего месяц. Она основала онлайн-спортзал, в котором проводит индивидуальные занятия. Почти два года предприимчивая женщина разрабатывала план силовых тренировок, подбирала упражнения и проверяла их эффективность на себе. Результат - минус 20 килограммов после беременности! "Два года назад я ушла в декрет и после появления сына долго не могла прийти в форму. За время беременности прибавила больше 20 килограммов, которые целый год не хотели уходить. Тогда я обратилась за помощью к тренеру в фитнес-центр, но из-за пандемии наши занятия прекратились. Оставаться в квартире с холодильником означало набирать потерянные килограммы. И я нашла тренера онлайн. Оказалось, что это очень удобно: включила планшет и занимаюсь, малыш всегда на виду, а результат еще лучше, чем в спортзале, ведь тренер занят исключительно со мной", - рассказала Екатерина.

После возвращения к стройной и подтянутой фигуре она решила не останавливаться на достигнутом и продолжила занятия, но уже в качестве персонального тренера по видеосвязи в Zoom или Skype. Чтобы узнать, с чего начать свое дело, Екатерина обратилась в центр занятости "Моя работа". "Обучение в частных центрах стоит больших денег, а город проводит курсы и тренинги бесплатно", - объяснила она свой выбор.

Тренеры центра занятости помогли "упаковать" ее бизнес-идею и создать план продвижения на рынке. "Я понимала, что пока пандемия не закончится, нужно пользоваться возможностями онлайн. Но официально я уже 15 лет работаю исполнительным директором в благотворительном фонде, который помогает взрослым и детям с редкими заболеваниями иммунитета. Мои доходы должны быть открыты. В центре мне объяснили, что статус самозанятого позволит мне легально оставаться в декрете и получать доход от моих видеоконсультаций. К тому же мне понравились условия: низкий налог, 4%, и отсутствие других платежей, а когда дохода нет, то и налог платить не нужно", - поделилась женщина.

На создание своего сайта с рекламой тренировок она потратила около 10 тысяч рублей. Спустя месяц у нее было уже пять учеников. Занятия с каждым два раза в неделю по одному часу. Стоимость одного урока - 3500 рублей. Получается в месяц 140 тысяч рублей. И это только начало. Через полгода у Екатерины заканчивается декретный отпуск, и она планирует вернуться в фонд, оставив онлайн-занятия в качестве хобби.

Заняты своим делом

С каждым месяцем число самозанятых горожан растет. В августе, например, был побит рекорд по ежемесячному приросту - свой статус зарегистрировали 36,9 тысячи человек.

"Самозанятость - очень популярная форма занятости, которая продолжает вызывать интерес среди соискателей. Наиболее востребованные сферы деятельности: персональные услуги в бьюти-индустрии, репетиторство, бытовые, дизайнерские и курьерские услуги. Активно развивается и сфера туризма, поэтому в числе востребованных профессий - экскурсоводы и гиды", - рассказал Андрей Тарасов, замдиректора центра занятости населения "Моя работа".

Кондитер в статусе самозанятого может выполнять крупные заказы. Фото: iStock

По его словам, за бесплатными консультациями экспертов в этом году в службу занятости обратились уже более 11 тысяч человек. Во флагманском центре "Моя работа" по адресу ул. Шаболовка, 48, создана уникальная экосистема полного цикла для москвичей, желающих развивать собственное дело, - "Самозанятость в руки". Экосистема базируется на трех услугах: обучение, проведение открытых отборов для самозанятых с крупными работодателями и регистрация своего дела. Именно там психолог-эргономист Ирина Кукова приняла решение изменить свою жизнь. Вместо работы в детском садике она теперь популярный Instagram-блогер. К ней обращаются женщины не только как к психологу, который оказывает круглосуточные консультации, но и как к тренеру, чтобы узнать секреты здоровой спины. В своей области она эксперт с многолетним опытом, на ее счету десятки научных публикаций. Страничка в соцсети приносит по четыре клиента в день. "В месяц выходит около 100 тысяч рублей, это больше, чем получает мой муж в метрополитене, работая в службе безопасности", - поделилась Ирина.

Примерь новый статус

Статус самозанятого подойдет тем, кто работает на фрилансе, открыл или только собирается запустить свое небольшое дело. Оформить или сняться с учета самозанятому легко, в отличие от ИП. Бухгалтера, маркетолога или журналиста со статусом может нанять любая крупная компания. Причем их не нужно брать в штат и отчислять налоги, даже оформлять особый договор не нужно, достаточно перевести специалистам деньги как самозанятым, а налоги они уплатят сами.

"В центре занятости покажут, как зарегистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью специального мобильного приложения "Мой налог", кабинета налогоплательщика "Налога на профессиональный доход" на сайте ФНС или на портале госуслуг, а также с помощью сервиса "Свое дело" от Сбера. На все уйдет несколько минут", - рассказал Андрей Тарасов.

Условия нового режима: низкий налог, 4%, и отсутствие других платежей

Напомню, самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% - при работе с ИП и компаниями.

По подсчетам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, общий доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 млрд рублей - 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Растут и их доходы: средний чек в сентябре достиг 2389 рублей, показав рост с начала года на 22%, а за год - на 40%.

Конкретно

Можно ли совмещать официальное трудоустройство и самозанятость?

Чтобы стать самозанятым, не обязательно увольняться с работы. Но работать по трудовой книжке и быть самозанятым у одного и того же работодателя нельзя. Устроиться в качестве самозанятого к своему прежнему работодателю можно лишь по прошествии 2 лет после увольнения.

Самозанятым запрещено:

заниматься оптовой или розничной торговлей чужих товаров;

работать по агентскому договору;

нанимать работников;

сдавать в аренду нежилые помещения;

торговать подакцизными товарами (алкоголь, табак, лекарства);

получать доход в течение года свыше 2,4 млн рублей.