Какие нацпарки на Дальнем Востоке наиболее популярны у туристов

В минувшем году доходы от туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Дальневосточного федерального округа превысили 154,7 миллиона рублей. Такие данные привели на прошедшей в Хабаровске XIII Дальневосточной конференции по заповедному делу.

Заповедники-миллионеры

Лидером, оставившим далеко за собой остальные ООПТ (всего на Дальнем Востоке их 64), стало ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке. Посетители принесли в его казну свыше 79 миллионов рублей. Ближайший конкурент, "Заповедное Подлеморье" на северо-восточном побережье Байкала, заработал на туристах вчетверо меньше. На нижней строке топ-10 - Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье, немного недобравший до полутора миллионов рублей.

При этом и для федеральных, и для региональных ООПТ предоставление таких услуг не является обязательным. Каждая организация сама определяет их объем и перечень. Финансирование из бюджета предоставляется только на туристическую инфраструктуру. Кстати, по числу ее объектов в особо охраняемых территориях именно ДФО занимает первое место среди всех округов страны. На разработку экскурсионных программ, маршрутов, стандартов сервиса государственные средства не привлекаются, и доход от обслуживания гостей в полном объеме поступает в распоряжение заповедников.

- В настоящее время созданы базовые условия для развития экологического туризма на ООПТ, - говорит заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела (Росзаповедцентр) Алексей Тихненко. - Там имеются интересные объекты природного, культурного наследия, созданы штатные единицы для работы с туристами, проводится обустройство экологических троп.

Точки доступа

По данным Росзаповедцентра, больше всего туристов, посетивших ДФО за последние годы, побывало в национальном парке "Тункинский" в Бурятии, в долине реки Иркут. Это живописнейшее место между двух озер - Байкалом и Хубсугулом. В 2019-м там отдохнули свыше 157 тысяч человек. В 2020-м на первое место вышел нацпарк "Забайкальский" - больше 57 тысяч туристов, он лидирует и в первом полугодии текущего года с более чем 33,5 тысячи посетителей. При этом в топ-10 по доходности "Тункинский" занимает седьмое место (3,5 миллиона рублей), а "Забайкальский" в этот список не вошел вообще.

Причина очевидна: на Байкал очень легко попасть по дальневосточным меркам. И это значительно удешевляет поездки. Кроноцкому же заповеднику главную кассу делает Долина гейзеров с почти исключительно вертолетным доступом. В 2020-м в Кроноцком побывали почти шесть тысяч человек, за шесть месяцев 2021 года - уже около четырех тысяч. Удаленность и труднодоступность объектов показа - это основные факторы, затрудняющие развитие туризма, причем не только экологического, в ДФО.

В прошлом году посетители Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке принесли в его казну свыше 79 миллионов рублей

- Подавляющее большинство наших туристов - местное население, - рассказывает начальник отдела экологического просвещения государственного природного заповедника "Комсомольский" Екатерина Кондратьева. - Комсомольск-на-Амуре все-таки провинциальный город, вряд ли кто-то ради красоты заповедника поедет к нам из центральной части России или из-за рубежа. Большинство экскурсантов - местные жители, работники заводов, организаций, которые хотят провести выходные с пользой. Основные маршруты, которые мы предлагаем, - походы выходного дня.

Категория "Без звезд"

Такая ориентированность в принципе неплоха.

- Важно, чтобы ООПТ стали местом семейного отдыха, поскольку в городах многим не хватает времени на общение с близкими. И в те дни, когда вся семья имеет возможность собраться вместе, зачастую возникает вопрос: куда пойти, на что посмотреть? Мы бы хотели, чтобы семьи с детьми выбирали местом отдыха, познания и развития заповедники и национальные парки, - подчеркивает Алексей Тихненко.

Наиболее популярны на Дальнем Востоке путешествия эколого-просветительского направления (в 2020 году продано 63 тысячи туров), посещение природных достопримечательностей (24,5 тысячи), отдых в кемпингах (15 тысяч), купание в горячих источниках (10,5 тысячи), спортивная рыбалка (7,9 тысячи), лодочные и горные походы (5,6 и четыре тысячи соответственно), наблюдение за дикими животными (2,6 тысячи), посещение водно-болотных угодий (1,5 тысячи) и бердвотчинг (567 реализованных туров).

Однако комфортность соответствующей туристической инфраструктуры низка. На заповедном Дальнем Востоке классифицировано лишь 21 средство размещения (241 койко-место), из них категорию "две звезды" имеет одна гостиница, а 17 определены как "без звезд". Посетителей размещают также в горных приютах, на базах отдыха, полевых базах, кордонах.

На этом сложности не заканчиваются. Недостаточен уровень развития дорожной сети на прилегающих к ООПТ территориях, нет прозрачного механизма для привлечения в отрасль малого бизнеса, не всегда уделяется должное внимание обслуживанию клиентов.

Киты, вулканы, леопарды

Впрочем, все эти проблемы следует отнести к трудностям переходного периода. Возможность развития познавательного туризма в заповедниках и национальных парках установлена 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", но нормативная база, регулирующая экотуры, пока отсутствует, и даже понятие "экологический туризм" только планируется ввести в закон. Работа предстоит масштабная.

- Минприроды предложило включить в формируемые комплексные планы развития туризма в ДФО проекты, которые вошли в список финалистов Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров, - отмечает Алексей Тихненко. - Это "Киты Охотского моря", (Хабаровский край, нацпарк "Шантарские острова"), "Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лососей" (Камчатский край, Южно-Камчатский федеральный заказник), "Земля леопарда" (Приморский край, парк "Земля леопарда"), "Южные Курилы" (Сахалинская область, государственный природный заповедник "Курильский" и федеральный заказник "Малые Курилы"), "Лена" (Якутия, нацпарк "Ленские столбы") и "Тункинская долина" (Республика Бурятия, национальный парк "Тункинский").

Увеличится и финансирование. В рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в Дальневосточный округ с 2019 по 2021 годы направлено 82,1 миллиона рублей, из них 50 миллионов - в нынешнем году. На эти средства в нацпарке "Берингия" на Чукотке создадут туристско-рекреационный кластер, в Приморском крае благоустроят Кравцовские водопады в парке "Земля леопарда" и места отдыха в парке "Зов тигра". В Забайкальском крае в национальном парке "Чикой" приведут в порядок гостевые дома, экотропы, а также турмаршруты, создав при этом шесть новых. В Якутии деньги пойдут на обустройство туристско-рекреационного кластера "Устье-Буотама" в нацпарке "Ленские столбы".

Прямая речь

Анна Сердюк, ведущий координатор проектов Всемирного фонда дикой природы:

- Сейчас законодательство стремится к тому, чтобы люди, работающие с туристами, либо имели соответствующее образование, либо прошли аттестацию, подтверждающую, что они умеют обеспечить комфортное, а главное, безопасное нахождение посетителей на территории ООПТ. С апреля по ноябрь специальное обучение в нашей школе гидов прошли 62 специалиста из нацпарков "Бикин" и "Удэгейская легенда". Учить их нам помогали музей имени Арсеньева, Туристско-информационный центр Приморского края, университет профсоюзов и привлеченные специалисты - врачи и спасатели.

Туризм в национальных парках сильно изменился. Раньше он носил чисто потребительский характер: посетители бочками вывозили рыбу. Сейчас люди хотят посмотреть природу, узнать о традиционном образе жизни удэгейцев. Едут и рыбаки, но уже другие, те, кто занимается спортивной ловлей.