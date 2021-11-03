Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 1,5 километра

Пепловый выброс высотой 1,5 километра зарегистрировали в среду утром на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир.

Как сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС, шлейф от извержения распространился в южном направлении. Пеплопада в Северо-Курильске не наблюдается, запах сероводорода в воздухе не ощущается. Угрозы для жителей выброс не представляет.

Сейчас исполину присвоен "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.