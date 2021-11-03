Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов

Правительства двух регионов России - Камчатского и Хабаровского краев - ввели обязательное требование при полетах на самолете. Теперь для внутренних авиарейсов необходимо предъявить QR-код о вакцинации против коронавируса или о факте перенесенного заболевания. Эти регионы стали первыми, которые ввели столь жесткие требования.

На Камчатке требование коснется поездок на межмуниципальных автобусах и полетов внутри региона. При этом пассажиров освободят от необходимости проходить ПЦР-тест. Вместо QR-кода для подтверждения вакцинации можно будет предъявить бумажный сертификат. Людям с медотводом от прививки необходимо иметь при себе соответствующую справку. Новые правила начнут действовать 23 ноября.

В Хабаровской крае, где, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом выросла в шесть раз за последний месяц, с 7 ноября потребуется предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта внутри региона, а с декабря местные власти введут QR-коды в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Сейчас по всей стране действует нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным. На усмотрение региональных властей оставлена возможность продлевать нерабочие дни в зависимости от эпидемиологической ситуации. По состоянию на вечер 3 ноября, этой возможностью воспользовались шесть регионов - Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская, Томская и Новгородская области.