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03.11.2021 16:01
Рубрика: Власть

Разведчиков Восточного военного округа вооружат автоматами АК-12

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: пресс-служба ЗВО Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Разведывательные подразделения дислоцированной в Бурятии общевойсковой армии Восточного военного округа получили на вооружение новейшие автоматы Калашникова АК-12. Об этом в среду сообщила пресс-служба ВВО.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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АК-12 является индивидуальным стрелковым оружием военнослужащего. Три года назад его приняли на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 метров, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой в два выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы. По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы при ведении огня очередями. Также повысился запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Напомним, что в конце августа нынешнего года Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы новых автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили тогда в ведомстве.

Об автомате АК-12 впервые широко заговорили лет пять назад, когда Минобороны выбирало оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева. После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12 калибра 5,45 мм. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина.

В бытность замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике. Новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные АК.

А еще АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения - как военного, так и гражданского.

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