Самая молодая летчица в мире прибыла в Магадан

В Магадан прибыла 19-летняя Зара Резерфорд из Бельгии. Девушка в одиночку совершает кругосветное путешествие. В ее планах - стать самой молодой женщиной в истории, которая облетела весь мир на небольшом воздушном судне. Сейчас рекорд принадлежит 30-летней Шаесте Вайз - летчице афганского происхождения из США.

- Сегодня приземлилась в Магадане, но очень скоро надеюсь отправиться дальше на юг. Летела вчера шесть часов. Мне очень повезло, потому что в воздухе было "всего" -20 градусов по Цельсию, а на земле -35.. "Shark" никогда раньше не летал при такой низкой температуре,- написала девушка в Instagram.

Ранее девушка посетила Анадырь. После Колыма она побывает в Хабаровске и Владивостоке.

Зара вылетела из Бельгии 18 августа в Бельгии. Она управляет "Акулой" - одним из самых скоростных ультралегких самолетов в мире, который специально подготовили для кругосветки.

Девушка уже пересекла Атлантику, Канаду, восточное побережье США и Карибские острова. После развернулась на север, пролетела через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Всего Резерфорд планирует посетить 52 страны на пяти континентах.