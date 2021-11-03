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03.11.2021 08:14

Смогут ли аукционы обеспечить реализацию дальневосточных морепродуктов

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 241(8592)
Ожидать полного открытия портов КНР для российской рыбы стоит не раньше, чем к концу 2022 года. По словам руководителя Всероссийской ассоциации рыбопромышлеников (ВАРПЭ) Германа Зверева, это показало обсуждение на очередном заседании Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Еще полтора года назад дальнейший путь этого минтая лежал бы в Китай. Сейчас же сбыт продукции стал острой проблемой для российских рыбаков. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Еще полтора года назад дальнейший путь этого минтая лежал бы в Китай. Сейчас же сбыт продукции стал острой проблемой для российских рыбаков. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Еще полтора года назад дальнейший путь этого минтая лежал бы в Китай. Сейчас же сбыт продукции стал острой проблемой для российских рыбаков. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Проблема сбыта продукции больше года остается актуальной для российских рыбаков - с того времени как основной импортер российской рыбы Китай, сославшись на борьбу с ковидом, закрыл свои порты.

Фото: iStock
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По данным ВАРПЭ, на 1 сентября 2021-го российский экспорт в КНР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 47 процентов в натуральных показателях. Это "минус" 348,37 тысячи тонн.

Тем острее встает необходимость поиска новых рынков сбыта и возрождения идеи создания "рыбных бирж". На заседании комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минсельхозу проработать требования к площадкам для аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией и предложить перечень тех видов ВБР, которые будут продаваться на торгах.

С точки зрения Федеральной антимонопольной службы РФ, которую поддерживает и Росрыболовство, продажа рыбы через аукционы обеспечит прозрачность реализации продукции и задаст ценовые индикаторы на нее.

- Это точно помогло бы рыбакам найти новых покупателей, - считает Сергей Лелюхин, гендиректор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" (ДАРД). Эта компания стала первой и остается единственной, кто ведет организованные - аукционные и биржевые - торги рыбой в РФ в условиях, когда Китай сократил импорт.

Продажа рыбы через аукционы обеспечит прозрачность реализации и задаст ценовые индикаторы

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, обратить внимание в первую очередь нужно именно на аукционы, проведение которых вполне укладывается в общемировую практику.

- Россия - один из самых крупных поставщиков икры минтая, основной ее потребитель - Япония, аукционы проводились в Южной Корее. Почему? Удобно! Почему бы так не сделать у нас, на российском берегу? Организация аукционов не требует огромных затрат - нужны досмотровые комнаты, где можно дегустировать продукцию, инфраструктура для хранения товаров. Полагаю, никто из рыбаков возражать не будет, - говорит он.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
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Что касается биржевых торгов, то здесь Мартынов более критичен. Есть очень много нюансов покупки рыбы, которая пока не выловлена. Надо быть уверенным, что соблюден размерный ряд, условия хранения, - словом, покупатель получит именно такой товар, на который рассчитывал.

- Возможно, в дальнейшем кто-то предложит схему, которая всех устроит, главное, по контролю качества продукции, - допускает Мартынов.

Сергей Лелюхин подчеркивает, что у ДАРД сложилась отработанная модель организованных торгов, которая, по сути, является встречным аукционом. Она содержит лучшие элементы биржевой и аукционной торговли применительно к рыбной отрасли.

- Нельзя продавать безадресно, ни один уважающий себя человек так не будет закупать рыбу. Более того, действующая в нашей стране система "Меркурий" предусматривает отслеживание продаж одной компании другой. То, как работаем мы, как раз вписывается в логику "Меркурия". Известен продавец, покупателем может выступить кто угодно. Ограничений для тех, кто хочет зарегистрироваться на бирже, нет, что способствует развитию конкуренции, - поясняет он, сетуя, что пока к ним за консультациями по организации торгов никто не обращался.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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