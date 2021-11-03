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03.11.2021 04:10
Рубрика: Общество

В Якутии активно развивают научное направление

Текст: Юлия Гарднер
В Год науки и технологии в Якутии стартовали несколько проектов. Глава республики Айсен Николаев утвердил программу второго этапа комплексных научных исследований (КНИ-2) в регионе. Основная цель - разработать научно-обоснованные прогнозы и рекомендации для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

До 2024 года республика выделит 425 миллионов рублей на КНИ-2. 60 из них в этом году направили на исследования в области практического здравоохранения, биогенных методов, транспортной инфраструктуры. В 2022-м на научные проекты выделят еще около 160 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах - по 110.

Первый этап комплексных научных исследований в Якутии проходил в 2016-2017 годах. За это время в регионе реализовали 114 проектов. Более 1800 ученых смогли собрать уникальные материалы, создали новые научные методы, подходы и технологии.

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- Хочется подчеркнуть, что КНИ-2 является органической частью проекта научно-образовательного центра мирового уровня "Север: территория устойчивого развития", - подчеркнул президент Академии наук Якутии Василий Филиппов.

НОЦ "Север" появился в конце 2019 года по инициативе пяти регионов - Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Якутии. Его создали на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) для внедрения новых технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения.

Результатом работы центра должны стать решения мирового уровня в области новой энергетики, устойчивого развития высокотехнологичной экономики, поведения живых организмов на Севере, глобальных изменений климата.

Центр "Север: территория устойчивого развития" стал победителем конкурсного отбора межрегиональных НОЦ мирового уровня 2021 года.

В основе работы сотрудников центра - конкретные результаты, которые позволят повысить качество жизни людей, проживающих на Дальнем Востоке, в том числе в сложных арктических условиях.

- Это должен быть действующий научный и промышленный конгломерат, который будет гарантировать реальный результат, позволит развиваться и нашей науке, и промышленности, и в конечном итоге улучшить жизнь людей, - сказал Айсен Николаев.

Особое направление - поиск новых методов и средств адаптации человека на Севере.

Местные ученые из якутской Академии наук, СВФУ имени Аммосова, технопарка "Якутия" постоянно работают над новыми исследованиями в области медицины, биотехнологий, экологии, новых материалов и в других актуальных направлениях.

Среди разработок - ткань для арктической одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур, лютеиновая паста из криосырья, препарат для профилактики коронавируса из коры березы, а также уникальный морозостойкий материал, способный выдерживать температуры от минус 70 до плюс 200 градусов. Кроме того, среди достижений якутских ученых - открытие двух новых наследственных заболеваний в мире - Soph синдром и мукополисахаридоз-плюс, а также разработка новых методов ДНК-диагностики, создание искусственной печени для пациентов с печеночной недостаточностью, выявление высокоэффективных антиоксидантов в иван-чае, которые особенно необходимы в Якутии из-за сурового климата.

Фото: iStock
Якутские ученые придумали "умную" одежду для Севера

НОЦ "Север" также ведет самые современные исследования, среди которых - разработка и апробация водородных технологий полного цикла, использование возобновляемых источников энергии в условиях Севера, изучение проблемы защиты и восстановления лесов республики после пожаров.

В этом году сотрудники центра представили проект масштабной технологической платформы по разработке и апробации водородных технологий полного цикла. Благодаря ему удаленные объекты инфраструктуры смогут работать автономно, не завися ни от климата, ни от поставок топлива.

Две молодежные лаборатории запускаются на базе Якутского научного центра Сибирского отделения РАН. А в Сахалинском государственном университете открылась лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики. Акцент в ней будет сделан на создании новых накопителей энергии для Сахалина и Курил на основе солнечных батарей и ветрогенераторов, изучении накопления и потребления водорода.

А вот в Камчатском крае создадут лабораторию по исследованию климата и океана. В рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Север" она будет заниматься мониторингом климатических изменений.

Именно изменение климата - важная проблема, которой уделяют особое внимание. Так, в сентябре в Якутске прошел III Международный северный форум по устойчивому развитию, посвященный этой теме. Большую заинтересованность к проблеме таяния вечной мерзлоты проявили и другие арктические страны. В форуме приняли участие около 700 участников со всего мира.

Кстати, деятельность НОЦ "Север" как раз направлена на развитие международного сотрудничества для решения важнейших климатических проблем в Арктике.

- Данный научно-образовательный центр становится механизмом международного сотрудничества в Арктике, уже с августа 2016 года действует Международный исследовательский центр природных и технических систем холодных регионов Азии, соглашение о создании которого подписано между Северо-Западным институтом экологии и природных ресурсов АН КНР и Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, - сказал доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

"Север" является единственным в России межрегиональным проектом в своем классе. Уже сейчас идет открытие лабораторий и запуск проектов в регионах-участниках центра. Особое внимание уделяется привлечению молодых ученых.

Еще одно важнейшее направление работы центра - изучение мамонтовой фауны, в частности, в рамках НОЦ предлагается создать Всемирный центр мамонта. На данный момент якутские ученые совместно с корейскими исследователями пытаются клонировать мамонта на основе найденных останков древнего животного. В июне 2022 года в республике состоится Международный мамонтовый форум, участие в котором примут представители власти, научных и общественных организаций, бизнеса, общин коренных малочисленных народов Севера.

Фото: iStock
В Якутии появится Всемирный центр мамонта

На нем обсудят современные технологии и методы палеонтологических исследований, мировой опыт деятельности палеонтологических музеев, правовые нормы в сфере сбора, добычи и экспорта мамонтовой фауны.

В марте этого года президент Российской Академии наук Александр Сергеев, побывавший в Якутии, дал высокую оценку научному и технологическому потенциалу региона. Он отметил наиболее перспективные направления фундаментальных и прикладных исследований в республике. Среди них - минерально-сырьевые ресурсы, изучение и использование холода, а также социально-демографический потенциал региона.

- Холод - это уникальное богатство Якутии. Сейчас очень многие технологии, будь то материалы или живые системы, связаны с испытаниями в экстремальных условиях, - подчеркнул Александр Сергеев.

По итогам поездки президент РАН предложил создать в регионе международное криохранилище семян. Ведь из-за повышения температуры уже существующее семенохранилище, расположенное на острове Западный Шпицберген, начало подтаивать.

Кроме того, Александр Сергеев выдвинул идею направить в республику комплексную научную экспедицию. Региональные власти готовы поддержать проект - в 2021 году на подпрограммы по экспедиции заложено около 60 миллионов рублей. Среди ее задач - доразведка месторождений полезных ископаемых и изучение Томторского месторождения редких и редкоземельных металлов. Их содержание в породе здесь достигает 90 килограммов на тонну. Согласно некоторым оценкам, по запасам редкоземельных элементов Якутия - наиболее богатый регион планеты.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Республика Саха (Якутия)

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