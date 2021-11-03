В Якутии всерьез занялись развитием соболеводства

В конце октября в Якутию привезли 400 соболей из Татарстана. Этот племенной молодняк стал второй партией ценных животных, которые помогут сохранить в рес­публике традиционную отрасль - звероводство. В прошлом году по 325 зверьков из Иркутской области приняли два хозяйства в Нерюнгри и Покровске. О перспективах выращивания "мягкого золота" в Якутии узнал корреспондент "РГ".

Задача - увеличить поголовье

Прибывших животных доставили в крупнейшее звероводческое хозяйство в Якутии - "Покровское". Большая часть из них самки - для формирования маточного поголовья.

Самый большой бонус звероводства в республике - суровые морозы. Хвостатых здесь содержат зимой в неотапливаемых помещениях. Именно в таких условиях можно вырастить самый качественный мех. Правда, иногда эти же морозы бывают и губительны.

- Первая партия у нас прижилась хорошо, - рассказывает руководитель "Покровского" Максим Васильев. - Но минувшая зима в нашем регионе была аномально холодной, температура падала до 60 градусов по Цельсию, поэтому без потерь, к сожалению, не обошлось.

Пока завезенные в прошлом году соболи не щенились. Половозрелость у них наступает после трех лет. Гон приходится на самые жаркие месяцы лета, а щенята появляются в апреле и мае. Возможно, ближайшей весной часть особей порадует приплодом.

Кстати, кроме соболей, сегодня в хозяйстве содержат серебристо-черных лисиц - 56,5 процента основного поголовья в республике. Недавно здесь закупили и этих зверьков. По словам Васильева, для "обновления крови".

Прихотливое животное

В Нерюнгринском МУП "Золотинка" тоже перезимовали не все иркутские соболи.

- Из партии, которую завезли к нам в прошлом году, выжили 287 особей. В Нерюнгри, несмотря на то что это юг Якутии, зима тоже была очень холодной и ветреной, - говорит руководитель предприятия Нюргун Владимиров.

На предприятии планируют увеличивать маточное поголовье в будущем году и даже задумываются, как в перспективе изменить темный окрас клеточных животных.

- В советские годы, когда выводили клеточного соболя, ценился темный мех, а сейчас в моде светлый соболь, - делится Нюргун Афанасьевич. - Поэтому мы думаем, как путем скрещивания придать будущему потомству ценную "седину".

Звероводство - вторичная отрасль сельского хозяйства, которая создается для утилизации отходов животноводческих предприятий

За минувший год нерюнгинцы усвоили, что соболь - зверек достаточно капризный. К нему нужен особый подход, поскольку эти животные боятся шума, яркого света и требуют постоянного разнообразия в питании.

- Зверей кормим отходами местной птицефабрики, возим рыбу из Владивостока, - рассказывает Владимиров. - Хотелось бы добавить в рацион цельное зерно, поскольку комбинированные корма не совсем подходят соболям.

Клеточные и дикие

Специалисты убеждены, что звероводство в Якутии - дело перспективное. При этом равняться на советские годы не стоит: сейчас столько теплых искусственных материалов, что спрос на пушнину закономерно падает. Но условия для сохранения отрасли имеются, и это главное.

Руководитель отдела традиционных отраслей минсельхоза РС(Я) Иннокентий Баланов подчеркивает главную идею звероводства:

- Это вторичная отрасль сельского хозяйства, которая создается в первую очередь для утилизации отходов больших животноводческих предприятий. В советские годы, когда в каждом районе Якутии держали много коров, свиней, кур, звероводческие хозяйства имелись в большом количестве.

На местах и сегодня есть крупные птицефабрики, свиноводческие комплексы, коровники, отходы которых нуждаются в постоянной утилизации.

Остались и традиции звероводства, и кадровый потенциал. Сохранились даже династии. Поддержку якутское звероводство получает в рамках республиканской программы по развитию сельского хозяйства. В 2021 году на эти цели перечислили 16 миллионов рублей. Способствуя возрождению и развитию отрасли, руководство республики заботится в том числе и о трудоустройстве коренного населения.

Сейчас в Якутии удалось сохранить семь хозяйств, где держат преимущественно чернобурых лисиц и голубых песцов. А вот соболями здесь раньше не занимались, даже в советские годы.

Альтернатива разведению - охота на дикого соболя. Сегодня в республике добывают около 60 тысяч особей в год. Средняя стоимость шкурки на аукционах - 100 долларов.

- Учитывая интенсивное промышленное освоение территории Якутии, добыча дикого соболя неизменно будет сокращаться. Поэтому разведение клеточного имеет неплохие перспективы, - говорит Иннокентий Баланов. - Россия - единственная страна, которая поставляет соболя на мировые рынки, и, увеличив маточное поголовье до пяти тысяч особей, мы сможем сделать отрасль рентабельной.

Кстати

В царские времена "инородцы" платили соболем ясак, что привело к полному истреблению этого вида пушных животных на всей территории Якутии. Советские ученые в послевоенные годы сделали немало для восстановления популяции, завозя в республику огромные партии баргузинского соболя.