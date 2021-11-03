В Магаданской области изъяли 120 тонн немаркированного лосося и свыше 840 кг икры.

Сотрудники полиции при въезде на территорию паромной переправы через реку Яна остановили автомобиль бизнесмена, в котором и обнаружили замороженную и уже упакованную рыбную продукцию, но без соответствующей маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что товар был загружен в помещении одной из организаций, занимающейся рыбопереработкой на территории Ольского городского округа. Там оперативники обнаружили 120 тонн замороженной рыбы и 844 кг лососевой икры.