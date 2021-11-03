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03.11.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

В МЧС рассказали, где от ураганных ветров могут возникнуть серьезные ЧС

Текст: Тимофей Борисов

Забайкалью, Бурятии и Хабаровскому краю угрожают ураганные ветры, которые способны сносить крыши с домов. Об этом сообщили в МЧС.

Фото: Istock
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Забайкалью по данным метеорологом сильный ветер до 20 метров в секунду и сильный снегопад буде угрожать ближайшие два дня.

"Днем 4 ноября и в течение суток 5 ноября местами по территории Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, установление снежного покрова, на автодорогах - гололедица, снежные накаты, заносы, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более", - предупредили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится в субботу. Ночные температуры могут опуститься до 19 градусов ниже нуля.

Еще сильнее ветер всю следующую неделю прогнозируется в Хабаровском крае - до 23 метров в секунду. Такой ветер может привести к повреждению и обрушению опор ЛЭП, конструкций домов, рекламных щитов, деревьев и даже крыш.

Также штормовое предупреждение объявили в Бурятии из-за резкого похолодания, сильного ветра и метели. По данным пресс-службы МЧС, сегодня в республике ожидается резкое похолодание на 10 и более градусов, усиление ветра до 15-20 м/с, снег и метели.

"На перевалах автодорог прогнозируются гололедица, снежные накаты, заносы. Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за аварий на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднения движения на автомобильных дорогах", - сообщили в спасательном ведомстве.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8-24,4 м/с считается штормовым и может даже сносить крыши зданий.

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