В Приморье начали восстанавливать советский "истребитель танков"

Специалисты базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа занялись восстановлением советской противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-100, прозванной "истребителем танков". Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан третьего ранга Илья Колесников.

Артустановка выполнена на базе легендарного танка Т-34. На сегодня ремонтники полностью разобрали машину и провели оценку работоспособности частей и агрегатов. Уже понятно, что большинство составляющих машины не пригодны для восстановления. Придется искать замену деталям или изготавливать их заново.

После реставрационных работ "истребитель танков" пополнит музей бронетанковых машин, в составе которого свыше 20 экземпляров техники фронтовых лет.

Ранее ремонтники приморской базы в рекордно короткие сроки восстановили до ходовых характеристик американский средний танк "Шерман" времен Великой Отечественной войны, который водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря.

Справка "РГ"

СУ-100 - советская противотанковая самоходная артиллерийская установка периода Второй Мировой войны, класса истребителей танков, средняя по массе. Создана на базе среднего танка Т-34-85 конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 - начале 1944 года как дальнейшее развитие САУ СУ-85 ввиду того, что последняя не обладала достаточными возможностями в борьбе с немецкими тяжелыми танками.

Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945-го. В дальнейшем СУ-100 использовались в ряде операций Великой Отечественной и Советско-японской войны.