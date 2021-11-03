В Приморье открыли еще один ковидный госпиталь

В среду в Приморье начинает работу еще один госпиталь, где будут принимать пациентов с COVID-19. Он развернут на базе клинической больницы N1, сообщает Интерфакс со ссылкой на слова представителя министерства здравоохранения края.

В госпитале 100 коек, и вместе с ними коечный фонд для больных коронавирусом составит 2 523. Они находятся в 24 больницах края.

В настоящее время коечный фонд заполнен на 88,4 процента.

Сегодня в Приморье зафиксировано 303 новых случая COVID-19, вчера 296, позавчера - 286.