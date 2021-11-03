За сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6827

2 Санкт-Петербург 3269

3 Московская область 2744

4 Самарская область 1596

5 Нижегородская область 807

6 Воронежская область 800

7 Республика Крым 741

8 Свердловская область 721

9 Красноярский край 709

10 Пермский край 708

11 Республика Башкортостан 673

12 Ростовская область 644

13 Саратовская область 624

14 Смоленская область 595

15 Ульяновская область 565

16 Омская область 552

17 Челябинская область 531

18 Брянская область 501

19 Иркутская область 491

20 Алтайский край 484

21 Ставропольский край 466

22 Архангельская область 464

23 Волгоградская область 449

24 Хабаровский край 444

25 Липецкая область 408

26 Оренбургская область 405

27 Тверская область 397

28 Удмуртская Республика 393

29 Республика Коми 390

30 Ленинградская область 384

31 Калининградская область 382

32 Пензенская область 381

33 Вологодская область 375

34 Новосибирская область 368

35 Забайкальский край 365

36 Белгородская область 358

37 Курская область 354

38 Севастополь 345

39 Тюменская область 341

40 Орловская область 335

41 Владимирская область 323

42 Кемеровская область 307

43 Приморский край 303

44 Республика Саха (Якутия) 292

45 Псковская область 286

46 Краснодарский край 286

47 Новгородская область 285

48 Республика Карелия 283

49 Ярославская область 279

50 Мурманская область 268

51 Тульская область 265

52 Кировская область 260

53 Ханты-Мансийский автономный округ 260

54 Астраханская область 252

55 Рязанская область 240

56 Томская область 239

57 Республика Хакасия 231

58 Ивановская область 225

59 Курганская область 214

60 Костромская область 207

61 Тамбовская область 205

62 Республика Бурятия 185

63 Калужская область 185

64 Республика Татарстан 182

65 Амурская область 179

66 Республика Чувашия 178

67 Республика Дагестан 165

68 Республика Мордовия 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147

70 Кабардино-Балкарская Республика 131

71 Республика Марий Эл 128

72 Чеченская Республика 116

73 Сахалинская область 109

74 Республика Северная Осетия-Алания 103

75 Карачаево-Черкесская Республика 86

76 Республика Ингушетия 83

77 Республика Адыгея 78

78 Республика Тыва 70

79 Республика Калмыкия 50

80 Республика Алтай 48

81 Еврейская автономная область 47

82 Камчатский край 45

83 Магаданская область 35

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,15%

2. Республика Алтай, Камчатский край 0,21%

3. Республика Тыва 0,24% За последние сутки подтверждено 1 189 смертей Москва 95 Санкт-Петербург 86 Московская область 53 Краснодарский край 43 Ставропольский край 39 Пермский край 37 Нижегородская область 36 Красноярский край 31 Волгоградская область 30 Ростовская область 30 Челябинская область 30 Самарская область 29 Пензенская область 28 Свердловская область 28 Республика Башкортостан 27 Алтайский край 26 Иркутская область 26 Саратовская область 25 Удмуртская Республика 24 Оренбургская область 23 Республика Крым 19 Тульская область 17 Республика Чувашия 17 Ульяновская область 17 Рязанская область 15 Липецкая область 14 Республика Коми 14 Севастополь 13 Республика Дагестан 12 Ханты-Мансийский автономный округ 12 Новосибирская область 12 Республика Саха (Якутия) 12 Забайкальский край 12 Брянская область 11 Воронежская область 11 Ивановская область 11 Тверская область 11 Карачаево-Черкесская Республика 11 Тюменская область 11 Омская область 11 Республика Татарстан 10 Республика Хакасия 10 Смоленская область 8 Тамбовская область 8 Ленинградская область 8 Мурманская область 8 Астраханская область 8 Кабардино-Балкарская Республика 7 Ярославская область 6 Вологодская область 6 Чеченская Республика 6 Республика Мордовия 6 Республика Бурятия 6 Белгородская область 5 Владимирская область 5 Калужская область 5 Республика Карелия 5 Псковская область 5 Республика Адыгея 5 Кемеровская область 5 Курская область 4 Орловская область 4 Архангельская область 4 Приморский край 4 Сахалинская область 4 Новгородская область 3 Республика Ингушетия 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Томская область 3 Хабаровский край 3 Республика Калмыкия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Республика Алтай 2 Костромская область 1 Камчатский край 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 242 060 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек Москва 6628 Санкт-Петербург 3326 Московская область 3056 Республика Крым 1076 Самарская область 885 Республика Саха (Якутия) 841 Нижегородская область 755 Красноярский край 628 Ростовская область 601 Ульяновская область 592 Республика Башкортостан 583 Липецкая область 566 Пермский край 551 Свердловская область 521 Брянская область 495 Архангельская область 489 Саратовская область 459 Астраханская область 438 Ставропольский край 436 Удмуртская Республика 410 Тверская область 361 Ленинградская область 341 Севастополь 315 Приморский край 314 Псковская область 308 Омская область 304 Калининградская область 302 Белгородская область 285 Волгоградская область 283 Оренбургская область 282 Тульская область 265 Республика Карелия 261 Хабаровский край 258 Кемеровская область 256 Забайкальский край 242 Мурманская область 240 Республика Бурятия 208 Алтайский край 198 Челябинская область 197 Вологодская область 195 Тамбовская область 188 Курская область 185 Новосибирская область 183 Республика Ингушетия 171 Ханты-Мансийский автономный округ 169 Республика Чувашия 159 Республика Дагестан 152 Смоленская область 151 Республика Коми 150 Воронежская область 146 Калужская область 144 Кировская область 135 Иркутская область 128 Республика Татарстан 127 Рязанская область 126 Республика Мордовия 120 Ивановская область 113 Костромская область 107 Тюменская область 107 Амурская область 101 Новгородская область 98 Кабардино-Балкарская Республика 98 Ярославская область 87 Чеченская Республика 87 Карачаево-Черкесская Республика 80 Сахалинская область 78 Краснодарский край 69 Владимирская область 57 Республика Калмыкия 56 Курганская область 53 Республика Тыва 47 Орловская область 44 Республика Северная Осетия - Алания 42 Томская область 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 41 Еврейская автономная область 41 Республика Адыгея 39 Пензенская область 31 Камчатский край 26 Республика Хакасия 17 Магаданская область 17 Республика Алтай 16 Чукотский автономный округ 14 Республика Марий Эл 11 Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 445 438. Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано