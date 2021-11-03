За сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6827
- 2 Санкт-Петербург 3269
- 3 Московская область 2744
- 4 Самарская область 1596
- 5 Нижегородская область 807
- 6 Воронежская область 800
- 7 Республика Крым 741
- 8 Свердловская область 721
- 9 Красноярский край 709
- 10 Пермский край 708
- 11 Республика Башкортостан 673
- 12 Ростовская область 644
- 13 Саратовская область 624
- 14 Смоленская область 595
- 15 Ульяновская область 565
- 16 Омская область 552
- 17 Челябинская область 531
- 18 Брянская область 501
- 19 Иркутская область 491
- 20 Алтайский край 484
- 21 Ставропольский край 466
- 22 Архангельская область 464
- 23 Волгоградская область 449
- 24 Хабаровский край 444
- 25 Липецкая область 408
- 26 Оренбургская область 405
- 27 Тверская область 397
- 28 Удмуртская Республика 393
- 29 Республика Коми 390
- 30 Ленинградская область 384
- 31 Калининградская область 382
- 32 Пензенская область 381
- 33 Вологодская область 375
- 34 Новосибирская область 368
- 35 Забайкальский край 365
- 36 Белгородская область 358
- 37 Курская область 354
- 38 Севастополь 345
- 39 Тюменская область 341
- 40 Орловская область 335
- 41 Владимирская область 323
- 42 Кемеровская область 307
- 43 Приморский край 303
- 44 Республика Саха (Якутия) 292
- 45 Псковская область 286
- 46 Краснодарский край 286
- 47 Новгородская область 285
- 48 Республика Карелия 283
- 49 Ярославская область 279
- 50 Мурманская область 268
- 51 Тульская область 265
- 52 Кировская область 260
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 260
- 54 Астраханская область 252
- 55 Рязанская область 240
- 56 Томская область 239
- 57 Республика Хакасия 231
- 58 Ивановская область 225
- 59 Курганская область 214
- 60 Костромская область 207
- 61 Тамбовская область 205
- 62 Республика Бурятия 185
- 63 Калужская область 185
- 64 Республика Татарстан 182
- 65 Амурская область 179
- 66 Республика Чувашия 178
- 67 Республика Дагестан 165
- 68 Республика Мордовия 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
- 71 Республика Марий Эл 128
- 72 Чеченская Республика 116
- 73 Сахалинская область 109
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 103
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 76 Республика Ингушетия 83
- 77 Республика Адыгея 78
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Калмыкия 50
- 80 Республика Алтай 48
- 81 Еврейская автономная область 47
- 82 Камчатский край 45
- 83 Магаданская область 35
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,15%
- 2. Республика Алтай, Камчатский край 0,21%
- 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 189 смертей
- Москва 95
- Санкт-Петербург 86
- Московская область 53
- Краснодарский край 43
- Ставропольский край 39
- Пермский край 37
- Нижегородская область 36
- Красноярский край 31
- Волгоградская область 30
- Ростовская область 30
- Челябинская область 30
- Самарская область 29
- Пензенская область 28
- Свердловская область 28
- Республика Башкортостан 27
- Алтайский край 26
- Иркутская область 26
- Саратовская область 25
- Удмуртская Республика 24
- Оренбургская область 23
- Республика Крым 19
- Тульская область 17
- Республика Чувашия 17
- Ульяновская область 17
- Рязанская область 15
- Липецкая область 14
- Республика Коми 14
- Севастополь 13
- Республика Дагестан 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Новосибирская область 12
- Республика Саха (Якутия) 12
- Забайкальский край 12
- Брянская область 11
- Воронежская область 11
- Ивановская область 11
- Тверская область 11
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Тюменская область 11
- Омская область 11
- Республика Татарстан 10
- Республика Хакасия 10
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 8
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Ярославская область 6
- Вологодская область 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Республика Карелия 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Кемеровская область 5
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Архангельская область 4
- Приморский край 4
- Сахалинская область 4
- Новгородская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Томская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Костромская область 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 242 060 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек
- Москва 6628
- Санкт-Петербург 3326
- Московская область 3056
- Республика Крым 1076
- Самарская область 885
- Республика Саха (Якутия) 841
- Нижегородская область 755
- Красноярский край 628
- Ростовская область 601
- Ульяновская область 592
- Республика Башкортостан 583
- Липецкая область 566
- Пермский край 551
- Свердловская область 521
- Брянская область 495
- Архангельская область 489
- Саратовская область 459
- Астраханская область 438
- Ставропольский край 436
- Удмуртская Республика 410
- Тверская область 361
- Ленинградская область 341
- Севастополь 315
- Приморский край 314
- Псковская область 308
- Омская область 304
- Калининградская область 302
- Белгородская область 285
- Волгоградская область 283
- Оренбургская область 282
- Тульская область 265
- Республика Карелия 261
- Хабаровский край 258
- Кемеровская область 256
- Забайкальский край 242
- Мурманская область 240
- Республика Бурятия 208
- Алтайский край 198
- Челябинская область 197
- Вологодская область 195
- Тамбовская область 188
- Курская область 185
- Новосибирская область 183
- Республика Ингушетия 171
- Ханты-Мансийский автономный округ 169
- Республика Чувашия 159
- Республика Дагестан 152
- Смоленская область 151
- Республика Коми 150
- Воронежская область 146
- Калужская область 144
- Кировская область 135
- Иркутская область 128
- Республика Татарстан 127
- Рязанская область 126
- Республика Мордовия 120
- Ивановская область 113
- Костромская область 107
- Тюменская область 107
- Амурская область 101
- Новгородская область 98
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Ярославская область 87
- Чеченская Республика 87
- Карачаево-Черкесская Республика 80
- Сахалинская область 78
- Краснодарский край 69
- Владимирская область 57
- Республика Калмыкия 56
- Курганская область 53
- Республика Тыва 47
- Орловская область 44
- Республика Северная Осетия - Алания 42
- Томская область 42
- Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- Еврейская автономная область 41
- Республика Адыгея 39
- Пензенская область 31
- Камчатский край 26
- Республика Хакасия 17
- Магаданская область 17
- Республика Алтай 16
- Чукотский автономный округ 14
- Республика Марий Эл 11
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 445 438.