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03.11.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6827
  • 2 Санкт-Петербург 3269
  • 3 Московская область 2744
  • 4 Самарская область 1596
  • 5 Нижегородская область 807
  • 6 Воронежская область 800
  • 7 Республика Крым 741
  • 8 Свердловская область 721
  • 9 Красноярский край 709
  • 10 Пермский край 708
  • 11 Республика Башкортостан 673
  • 12 Ростовская область 644
  • 13 Саратовская область 624
  • 14 Смоленская область 595
  • 15 Ульяновская область 565
  • 16 Омская область 552
  • 17 Челябинская область 531
  • 18 Брянская область 501
  • 19 Иркутская область 491
  • 20 Алтайский край 484
  • 21 Ставропольский край 466
  • 22 Архангельская область 464
  • 23 Волгоградская область 449
  • 24 Хабаровский край 444
  • 25 Липецкая область 408
  • 26 Оренбургская область 405
  • 27 Тверская область 397
  • 28 Удмуртская Республика 393
  • 29 Республика Коми 390
  • 30 Ленинградская область 384
  • 31 Калининградская область 382
  • 32 Пензенская область 381
  • 33 Вологодская область 375
  • 34 Новосибирская область 368
  • 35 Забайкальский край 365
  • 36 Белгородская область 358
  • 37 Курская область 354
  • 38 Севастополь 345
  • 39 Тюменская область 341
  • 40 Орловская область 335
  • 41 Владимирская область 323
  • 42 Кемеровская область 307
  • 43 Приморский край 303
  • 44 Республика Саха (Якутия) 292
  • 45 Псковская область 286
  • 46 Краснодарский край 286
  • 47 Новгородская область 285
  • 48 Республика Карелия 283
  • 49 Ярославская область 279
  • 50 Мурманская область 268
  • 51 Тульская область 265
  • 52 Кировская область 260
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 260
  • 54 Астраханская область 252
  • 55 Рязанская область 240
  • 56 Томская область 239
  • 57 Республика Хакасия 231
  • 58 Ивановская область 225
  • 59 Курганская область 214
  • 60 Костромская область 207
  • 61 Тамбовская область 205
  • 62 Республика Бурятия 185
  • 63 Калужская область 185
  • 64 Республика Татарстан 182
  • 65 Амурская область 179
  • 66 Республика Чувашия 178
  • 67 Республика Дагестан 165
  • 68 Республика Мордовия 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
  • 71 Республика Марий Эл 128
  • 72 Чеченская Республика 116
  • 73 Сахалинская область 109
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 103
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 76 Республика Ингушетия 83
  • 77 Республика Адыгея 78
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Калмыкия 50
  • 80 Республика Алтай 48
  • 81 Еврейская автономная область 47
  • 82 Камчатский край 45
  • 83 Магаданская область 35
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,15%
  • 2. Республика Алтай, Камчатский край 0,21%
  • 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 189 смертей
  1. Москва 95
  2. Санкт-Петербург 86
  3. Московская область 53
  4. Краснодарский край 43
  5. Ставропольский край 39
  6. Пермский край 37
  7. Нижегородская область 36
  8. Красноярский край 31
  9. Волгоградская область 30
  10. Ростовская область 30
  11. Челябинская область 30
  12. Самарская область 29
  13. Пензенская область 28
  14. Свердловская область 28
  15. Республика Башкортостан 27
  16. Алтайский край 26
  17. Иркутская область 26
  18. Саратовская область 25
  19. Удмуртская Республика 24
  20. Оренбургская область 23
  21. Республика Крым 19
  22. Тульская область 17
  23. Республика Чувашия 17
  24. Ульяновская область 17
  25. Рязанская область 15
  26. Липецкая область 14
  27. Республика Коми 14
  28. Севастополь 13
  29. Республика Дагестан 12
  30. Ханты-Мансийский автономный округ 12
  31. Новосибирская область 12
  32. Республика Саха (Якутия) 12
  33. Забайкальский край 12
  34. Брянская область 11
  35. Воронежская область 11
  36. Ивановская область 11
  37. Тверская область 11
  38. Карачаево-Черкесская Республика 11
  39. Тюменская область 11
  40. Омская область 11
  41. Республика Татарстан 10
  42. Республика Хакасия 10
  43. Смоленская область 8
  44. Тамбовская область 8
  45. Ленинградская область 8
  46. Мурманская область 8
  47. Астраханская область 8
  48. Кабардино-Балкарская Республика 7
  49. Ярославская область 6
  50. Вологодская область 6
  51. Чеченская Республика 6
  52. Республика Мордовия 6
  53. Республика Бурятия 6
  54. Белгородская область 5
  55. Владимирская область 5
  56. Калужская область 5
  57. Республика Карелия 5
  58. Псковская область 5
  59. Республика Адыгея 5
  60. Кемеровская область 5
  61. Курская область 4
  62. Орловская область 4
  63. Архангельская область 4
  64. Приморский край 4
  65. Сахалинская область 4
  66. Новгородская область 3
  67. Республика Ингушетия 3
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  69. Томская область 3
  70. Хабаровский край 3
  71. Республика Калмыкия 2
  72. Республика Северная Осетия - Алания 2
  73. Кировская область 2
  74. Курганская область 2
  75. Республика Алтай 2
  76. Костромская область 1
  77. Камчатский край 1
  78. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 242 060 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек
  1. Москва 6628
  2. Санкт-Петербург 3326
  3. Московская область 3056
  4. Республика Крым 1076
  5. Самарская область 885
  6. Республика Саха (Якутия) 841
  7. Нижегородская область 755
  8. Красноярский край 628
  9. Ростовская область 601
  10. Ульяновская область 592
  11. Республика Башкортостан 583
  12. Липецкая область 566
  13. Пермский край 551
  14. Свердловская область 521
  15. Брянская область 495
  16. Архангельская область 489
  17. Саратовская область 459
  18. Астраханская область 438
  19. Ставропольский край 436
  20. Удмуртская Республика 410
  21. Тверская область 361
  22. Ленинградская область 341
  23. Севастополь 315
  24. Приморский край 314
  25. Псковская область 308
  26. Омская область 304
  27. Калининградская область 302
  28. Белгородская область 285
  29. Волгоградская область 283
  30. Оренбургская область 282
  31. Тульская область 265
  32. Республика Карелия 261
  33. Хабаровский край 258
  34. Кемеровская область 256
  35. Забайкальский край 242
  36. Мурманская область 240
  37. Республика Бурятия 208
  38. Алтайский край 198
  39. Челябинская область 197
  40. Вологодская область 195
  41. Тамбовская область 188
  42. Курская область 185
  43. Новосибирская область 183
  44. Республика Ингушетия 171
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 169
  46. Республика Чувашия 159
  47. Республика Дагестан 152
  48. Смоленская область 151
  49. Республика Коми 150
  50. Воронежская область 146
  51. Калужская область 144
  52. Кировская область 135
  53. Иркутская область 128
  54. Республика Татарстан 127
  55. Рязанская область 126
  56. Республика Мордовия 120
  57. Ивановская область 113
  58. Костромская область 107
  59. Тюменская область 107
  60. Амурская область 101
  61. Новгородская область 98
  62. Кабардино-Балкарская Республика 98
  63. Ярославская область 87
  64. Чеченская Республика 87
  65. Карачаево-Черкесская Республика 80
  66. Сахалинская область 78
  67. Краснодарский край 69
  68. Владимирская область 57
  69. Республика Калмыкия 56
  70. Курганская область 53
  71. Республика Тыва 47
  72. Орловская область 44
  73. Республика Северная Осетия - Алания 42
  74. Томская область 42
  75. Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  76. Еврейская автономная область 41
  77. Республика Адыгея 39
  78. Пензенская область 31
  79. Камчатский край 26
  80. Республика Хакасия 17
  81. Магаданская область 17
  82. Республика Алтай 16
  83. Чукотский автономный округ 14
  84. Республика Марий Эл 11
  85. Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 445 438.

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