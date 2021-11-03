Жительница Камчатки пойдет под суд за случайное убийство ребенка

Завершено расследование уголовного дела 29-летней жительницы камчатского города Вилючинска. Ее обвиняют в случайном убийстве пятимесячной дочери (часть 1 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая в ночь на 6 сентября находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Она легла спать, положив рядом ребенка. Во сне придавила девочку телом, из-за чего та не смогла дышать и скончалась.

- Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщили в СУ СК РФ по региону.