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03.11.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося

Текст: Наталья Козлова

Следователи центрального аппарата СК РФ начали заниматься уголовным делом о незаконной охоте в Саратовской области, в которой мог участвовать депутат Госдумы Валерий Рашкин. Вот что на сегодняшний день есть у следствия. Сам факт преступления - 29 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка Лысые Горы в нарушение закона и без соответствующего разрешения была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного - лося.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Оружие и охотничий билет на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося

"В ходе следственных действий недалеко от места разделки туши были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу", - рассказали в ведомстве.

Сейчас идут допросы свидетелей. Они, по заявлению СК, подтверждают нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия. Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились Рашкин и Гношев, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи.

Следователи должны детально восстановить все обстоятельства незаконной охоты, "а лицам, к ней причастным, будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства", объяснили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Законодательная власть Госдума Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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