Фитнес-клубы Башкирии теряют клиентов и просят поддержки властей

Новости

В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями 01:13
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы 00:55
Около "Москва-Сити" просел грунт, движение транспорта перекрыто 00:09
В "Динамо" ожидают решения РФС и РПЛ о проведении матча с "Краснодаром" 02.11.2021
В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити" 02.11.2021
В РПЦ призвали конфессии вместе бороться с суррогатным материнством 02.11.2021
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса" 02.11.2021
В Москву возвращаются 15 перенаправленных в Нижний Новгород рейсов 02.11.2021
Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о крупном мошенничестве 02.11.2021
ЦИК Болгарии аннулировал неприкосновенность кандидату в президенты 02.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 07:18
Рубрика: Экономика

Фитнес-клубы Башкирии теряют клиентов и просят поддержки властей

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Экономика Поволжья № 250(8601)
Антиковидные ограничения особенно сильно сказались на фитнес-индустрии, где сегодня идет отток клиентов и резкое снижение выручки. Предприниматели в целом согласны с необходимостью введения ограничительных мер, но просят учитывать специфику работы.

- После 18 октября, когда вступили в силу требования о предъявлении при входе в фитнес-клубы сертификатов о вакцинации против коронавируса, трафик посетителей упал до 70 процентов, а выручка снизилась на 30-60 процентов. Ситуация критическая, так как в отличие от других отраслей наш клиент оплачивает услуги авансом, приобретая годовые и полугодовые абонементы. Поэтому клубы имеют не одномоментное снижение выручки, а выпадение доходов за прошлые периоды, притом что зарплата и налоги уже оплачены. У многих сегодня не хватает средств на текущие расходы и дополнительные в виде приобретения средств индивидуальной защиты и привлечения дополнительных администраторов на проверку QR-кодов, - рассказывает руководитель представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в РБ Елена Шадрина.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
В Пензенской области примут меры поддержки малого бизнеса

По ее словам, в Башкирии работают более 400 различных крупных и мелких клубов, оказывающих фитнес-услуги. Проблемы начались еще 1 октября после анонсирования антиковидных требований в регионе: уже тогда количество посетителей начало снижаться, а желающих вернуть деньги за ранее приобретенный абонемент - расти. Но после вступления в силу изменений в указе главы РБ ситуация резко ухудшилась.

По словам Елены Шадриной, многие недовольны требованием предъявлять паспорт и сертификат о вакцинации при каждом посещении фитнес-клуба, ведь идентифицировать посетителя можно и по карте клиента, где указаны его паспортные данные, есть фотография и вносится информация о сроках прохождении вакцинации. Однако контролирующие органы данный факт не учитывают и делают замечание клубу за каждого клиента, пришедшего без паспорта. Кстати, в некоторых клубах бывает до четырех проверок в день. Это тоже нервирует клиентов, и они начинают требовать расторжения договора и возврата денег за абонемент.

Как отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, аналогичные проблемы во всех регионах, где вводятся антиковидные ограничения.

- Сегодня говорят о федеральной поддержке бизнеса в виде единовременных выплат из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. На нее смогут претендовать и фитнес-клубы, расходы которых на 45-50 процентов составляет зарплата сотрудников. Из этой суммы, естественно, вычтут налоги. В итоге на руки люди получат около восьми тысяч рублей. Притом что зарплата персонального тренера - от 50 до 150 тысяч рублей, - говорит Ольга Киселева.

По ее мнению, необходимо поддержать фитнес-индустрию и других предпринимателей, которые пострадали от пандемии, отсрочив сроки уплаты налогов и предоставив им определенные преференции на уровне региона. К примеру, предусмотреть льготное кредитование, компенсацию затрат на закупку средств индивидуальной защиты и беспроцентную отсрочку для арендаторов государственного и муниципального имущества.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин считает, что помощь должны получить те, кто действительно в ней нуждается. Он уже направил в правительство региона свои предложения по поддержке пострадавших отраслей.

- С октября мне ежедневно поступает 50-100 обращений от предпринимателей. Большинство связаны со снижением покупательского спроса из-за введения антиковидных ограничений. Прибыль уменьшается, а зарплату, аренду и налоги предпринимателям приходится платить в том же объеме. Есть вероятность, что это приведет к закрытию каких-то компаний либо переходу на серую схему работы, - отметил Флюр Асадуллин. .

Справка "РГ"

В Башкирии антиковидные ограничения уже действуют в музеях, театрах, кинотеатрах, торговых центрах, розничных рынках, междугородных автобусах, пригородных поездах, а также в фитнес-клубах, бассейнах, спа-салонах и ресторанах. Для их посещения необходимо предъявлять сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции либо справку о перенесенном заболевании и документ, удостоверяющий личность. Те же требования с 1 декабря 2021 года начнут действовать при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году