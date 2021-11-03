Фитнес-клубы Башкирии теряют клиентов и просят поддержки властей

Антиковидные ограничения особенно сильно сказались на фитнес-индустрии, где сегодня идет отток клиентов и резкое снижение выручки. Предприниматели в целом согласны с необходимостью введения ограничительных мер, но просят учитывать специфику работы.

- После 18 октября, когда вступили в силу требования о предъявлении при входе в фитнес-клубы сертификатов о вакцинации против коронавируса, трафик посетителей упал до 70 процентов, а выручка снизилась на 30-60 процентов. Ситуация критическая, так как в отличие от других отраслей наш клиент оплачивает услуги авансом, приобретая годовые и полугодовые абонементы. Поэтому клубы имеют не одномоментное снижение выручки, а выпадение доходов за прошлые периоды, притом что зарплата и налоги уже оплачены. У многих сегодня не хватает средств на текущие расходы и дополнительные в виде приобретения средств индивидуальной защиты и привлечения дополнительных администраторов на проверку QR-кодов, - рассказывает руководитель представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в РБ Елена Шадрина.

По ее словам, в Башкирии работают более 400 различных крупных и мелких клубов, оказывающих фитнес-услуги. Проблемы начались еще 1 октября после анонсирования антиковидных требований в регионе: уже тогда количество посетителей начало снижаться, а желающих вернуть деньги за ранее приобретенный абонемент - расти. Но после вступления в силу изменений в указе главы РБ ситуация резко ухудшилась.

По словам Елены Шадриной, многие недовольны требованием предъявлять паспорт и сертификат о вакцинации при каждом посещении фитнес-клуба, ведь идентифицировать посетителя можно и по карте клиента, где указаны его паспортные данные, есть фотография и вносится информация о сроках прохождении вакцинации. Однако контролирующие органы данный факт не учитывают и делают замечание клубу за каждого клиента, пришедшего без паспорта. Кстати, в некоторых клубах бывает до четырех проверок в день. Это тоже нервирует клиентов, и они начинают требовать расторжения договора и возврата денег за абонемент.

Как отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, аналогичные проблемы во всех регионах, где вводятся антиковидные ограничения.

- Сегодня говорят о федеральной поддержке бизнеса в виде единовременных выплат из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. На нее смогут претендовать и фитнес-клубы, расходы которых на 45-50 процентов составляет зарплата сотрудников. Из этой суммы, естественно, вычтут налоги. В итоге на руки люди получат около восьми тысяч рублей. Притом что зарплата персонального тренера - от 50 до 150 тысяч рублей, - говорит Ольга Киселева.

По ее мнению, необходимо поддержать фитнес-индустрию и других предпринимателей, которые пострадали от пандемии, отсрочив сроки уплаты налогов и предоставив им определенные преференции на уровне региона. К примеру, предусмотреть льготное кредитование, компенсацию затрат на закупку средств индивидуальной защиты и беспроцентную отсрочку для арендаторов государственного и муниципального имущества.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин считает, что помощь должны получить те, кто действительно в ней нуждается. Он уже направил в правительство региона свои предложения по поддержке пострадавших отраслей.

- С октября мне ежедневно поступает 50-100 обращений от предпринимателей. Большинство связаны со снижением покупательского спроса из-за введения антиковидных ограничений. Прибыль уменьшается, а зарплату, аренду и налоги предпринимателям приходится платить в том же объеме. Есть вероятность, что это приведет к закрытию каких-то компаний либо переходу на серую схему работы, - отметил Флюр Асадуллин. .

Справка "РГ"

В Башкирии антиковидные ограничения уже действуют в музеях, театрах, кинотеатрах, торговых центрах, розничных рынках, междугородных автобусах, пригородных поездах, а также в фитнес-клубах, бассейнах, спа-салонах и ресторанах. Для их посещения необходимо предъявлять сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции либо справку о перенесенном заболевании и документ, удостоверяющий личность. Те же требования с 1 декабря 2021 года начнут действовать при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.