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Текст:   Оксана Снегирева  ("Нижегородская правда")
04:39 03.11.2021
Российская газета - Неделя № 251(8602)

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Россияне получают уведомления о налогах. Оплатить их следует до 1 декабря 2021 года. Но как быть, если налог начислен на чужую землю, дом или квартиру? На этот вопрос отвечает информационный партнер "Российской газеты" - "Нижегородская правда".
К сожалению, даже в отлаженной системе случаются технические сбои. Фото: photoxpress К сожалению, даже в отлаженной системе случаются технические сбои. Фото: photoxpress
К сожалению, даже в отлаженной системе случаются технические сбои. Фото: photoxpress

Ни земли, ни дома

Фото: Getty Images
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Подобная ситуация произошла с жительницей городского округа город Бор. Женщина с удивлением обнаружила, что стала владелицей 4 гектаров земли, частного дома и незнакомой квартиры.

- Вот так в считаные минуты я почувствовала себя миллионершей,- горько шутит новоявленная обладательница земельных угодий.- Вот только в налоговых уведомлениях значатся приличные суммы.

К сожалению, подобные ситуации - не редкость. Случаются технические сбои. Иногда налоги неправильно начисляются из-за полного совпадения личных данных владельцев имущества. Бывает, что начисления производят на уже проданное имущество, потому что данные из Единого государственного реестра недвижимости вовремя не попали в налоговую базу.

Сведения, используемые для налогообложения имущества, предоставляются регистрирующими органами.

Не сбрасывайте со счетов

Если вам пришло письмо счастья на чужое имущество, юристы советуют сразу разобраться с этим вопросом. Некоторые новоявленные собственники рассуждают так: имущество не мое - платить не буду. Как показывает практика, такая небрежность может дорого стоить. Схема проста - вы не платите налоги, долги копятся, в итоге налоговики обращаются в судебные органы и по упрощенной схеме (без присутствия сторон) - с помощью судебного приказа выносится решение.

Вы живете и знать не знаете, что относительно вас уже есть судебное решение. В итоге бумаги передают судебным приставам, с ваших счетов списывают суммы. Но и оплачивать чужой налог тоже не следует.

Что проверить

Для начала следует обратиться в Единый государственный реестр недвижимости и заказать выписку на то имущество, на которое вам выставлен налог. Для этого достаточно знать кадастровый номер объекта недвижимости - обычно он указан в уведомлении,- либо точный адрес. Имея такой документ, вы сможете доказать в налоговой инспекции, что данное имущество принадлежит не вам. Можно пойти по другому пути.

- Закажите выписку из ЕГРН с указанием всех принадлежащих вам объектов недвижимости,- консультируют юристы.- Потом обратитесь в налоговую и напишите заявление о перерасчете налога и исключении из базы налогообложения спорной квартиры. Через 30 дней вам дадут ответ. Если же указанная квартира будет значиться в выписке, следует обратиться в регистрирующий орган с заявлением об исправлении ошибки в учетных данных.

Заявление и документы можно подать лично в налоговый орган, почтой в электронной форме через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или в электронной форме через сервис "Обратиться в ФНС России".

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