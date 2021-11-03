Минздрав РФ положительно оценил борьбу с коронавирусом в Самарской области

С 3 ноября в Самарской области работает группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они посетили медицинские учреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь в борьбе с распространением коронавируса.

- Заболеваемость в области высокая. Руководство региона восприняло это достаточно остро. Не случайно здесь, в Самарской области, приняты предупредительные меры еще до того, как были введены ограничения по всей стране. Мы должны прервать цепочку распространения заболевания, особенно на пике заболеваемости, который мы видим на сегодняшний день, - подчеркнул заместитель главы Минздрава РФ. - Первым делом мы поехали в наиболее сложные районы Самарской области, потому что мы оцениваем ситуацию по заболеваемости, по госпитализации, по смертности.

Напомним, ранее Президент РФ поставил перед федеральным Минздравом задачу оказать поддержку регионам в организации работы лечебных учреждений, и совместно с властями на местах выработать дополнительные меры борьбы с COVID-19.

- Мы не случайно выбрали Сызрань сегодня. Мы могли бы поехать в наши ведущие клиники Самары, Тольятти, посетить открытый в областной библиотеке пункт вакцинации, который получил уже достаточно большую популярность за эти два дня. Но мы поехали в самый проблемный город, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комиссия начала свою работу с осмотра Сызранской городской поликлиники. На амбулаторном лечении сейчас здесь находится более 200 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. О работе в создавшихся условиях рассказала врач-терапевт поликлиники Марина Кашицина:

- Конечно, сейчас работать стало намного сложнее. Нагрузка увеличилась в разы. Но мы не опускаем руки: надеемся на вакцинацию и на то, что люди будут бдительнее, будут находиться дома, соблюдать самоизоляцию, особенно граждане старше 65 лет. Есть соцработники, волонтеры, которые готовы им помочь.

Марина Кашицина также рассказала о том, какие меры поддержки оказывает регион и муниципалитет молодым специалистам. Так, благодаря принятому на региональном уровне решению, врач смогла получить средства на приобретение жилья.

- У нас Сызрань с численностью населения 170 тысяч человек и Тольятти, где проживает около 700 тысяч, не попадают под условия программы "Земский доктор". По этим двум городам мы приняли отдельное решение на региональном уровне о помощи в приобретении жилья. Здесь, в Сызрани, муниципальная власть наиболее активно поддержала это решение. Больше квартир получили сызранские врачи, - рассказал губернатор.

Олег Гриднев проверил, как работает cоll-центр и выстраивается связь с больными, находящимися на лечении дома.Он также ознакомился с организацией вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа. По словам сотрудников, только от COVID-19 здесь прививают более 100 человек в день.

На Сызранской станции "Скорой" гости пообщались с диспетчерами и врачами.

Скорую медицинскую помощь жителям Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов оказывают 18 бригад (14 из них инфекционные). Несмотря на то, что нагрузка значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, время от вызова до приезда бригады более чем в половине случаев укладывается в 20 минут. Менее чем за 20 минут скорая приезжает практически на все угрожающие жизни состояния.

Также Дмитрий Азаров и Олег Гриднев побывали в Сызранской горбольнице № 2, где осмотрели новый инфекционный корпус, который планируют достроить до конца года.

- Мы с Дмитрием Игоревичем побывали на всех этапах оказания медицинской помощи и достаточно подробно ознакомились с работой поликлиники, посмотрели работу скорой помощи и госпиталя для пациентов с коронавирусом - отделение как для пациентов средней тяжести, так и для пациентов тяжелых, особенно реанимационное отделение. Лекарства, медикаменты есть на всех этапах. Есть большие запасы противовирусных препаратов, которые выдаются пациентам в поликлинике сразу на ранних этапах бесплатно, - отметил Олег Гриднев, подводя предварительные итоги осмотра. - Очень грамотно, четко сформирована работа скорой помощи. Достойна уважения и работа стационара. Те подходы, что я видел, совершенно правильны, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ на основании постоянных работ экспертов и внедрения лучших практик ведения пациентов с коронавирусом. Уверен, что все ограничительные мероприятия, которые проводит Самарская область плюс такая работа медицинской службы, дадут эффект.

Заместитель главы Минздрава также подчеркнул, что руководство Самарской области понимает проблемы и задачи, более того, акцентирует их для федерального министерства и идет на опережение, и все принятые сегодня в регионе меры крайне важны.

Олег Гриднев сообщил, что в составе делегации принимает участие и академик Владимир Стародубов, который 3 ноября оценил организацию помощи пациентам с коронавирусом в Тольятти. Конечной точкой будет Самара, где специалисты также проверят ряд медучреждений. Стоит отметить, что сегодня у Самарского региона налажено эффективное взаимодействие с федеральным министерством здравоохранения. Практически каждую неделю представители подразделений министерства, эксперты ведущих методических, лечебных центров бывают в Самарской области

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Мы фиксируем высокий уровень заболеваемости. Мы показываем честную картину, на высочайшем уровне держим уровень ПЦР-тестирования в нашем регионе для того, чтобы на ранних стадиях выявлять всех людей, которые инфицированы ковидом. Это в конечном счете ведет к большей вероятности успешного излечения больного. И, конечно, исходя из фиксируемого уровня заболеваемости, благодаря такому опережающему тестированию мы получаем и меры федеральной поддержки. Мы стремимся действовать на опережение. Веденные ограничительные меры, очень непростые, жесткие, болезненные для малого и среднего бизнеса, уже сегодня приводят к снижению количества людей, которых мы каждый день госпитализируем. Мы два дня подряд выписываем людей из стационаров больше, чем госпитализируем. Это первые острожные результаты принятых мер. Уверен, что вместе с руководством, ведущими экспертами Минздрава РФ мы в дальнейшем найдем эффективные пути решения стоящим перед нами задач.