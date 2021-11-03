Нижегородская семья победила в конкурсе "Вера. Надежда. Любовь"

Семья Коловых из Нижегородской области заняла первое место на XIII Международном фестивале семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел "Вера. Надежда. Любовь". Он проводится каждый год в Суздале (Владимирская область). Корреспондент "РГ" встретился с Натальей и Ильей Коловыми, чтобы узнать, в чем секрет их победы.

Семен и Семеновна из Семенова

На протяжении всего года в регионах России проводились отборы лучших семей для участия в фестивале. Илья, Наталья Коловы и их трое ребятишек -десятилетняя Ульяна и семилетние близнецы Ярослав и Святослав - победители областного конкурса "Нижегородская семья". Поэтому именно они отправились в Суздаль защищать честь Нижегородской области. Очную конкуренцию им составили 27 семей из различных регионов РФ, а также Узбекистана, Сербии и Черногории.

Встречу с "РГ" Коловы назначили в историко-художественном музее города Семенова - "Доме Семена-ложкаря" - неслучайно: здесь работают оба супруга. Наталья - главный научный сотрудник. Она проводит экскурсии для туристов, рассказывает про художественные промыслы, читает лекции, организует в музее праздники и детские дни рождения. Илья помогает супруге, проводит мастер-классы по вырезанию ложек, встречает туристические группы, участвует в интерактивных программах.

- Илья - это и есть Семен-ложкарь, а меня называют просто - Семеновна. Жена Семена то есть, - улыбается Наталья.

Наталья - приветливая и улыбчивая блондинка. Илья - немного стеснительный, но в глазах его пляшут веселые огоньки. Видно, как они сильно любят друг друга и как им здорово проводить время вместе.

- Когда мы только встретились, мы не могли надышаться друг на друга. Илья меня провожал до дома после прогулок, и мы стояли у подъезда до утра, не в силах расстаться. Мама смотрела в окно: "Все в порядке. Стоят!" И никогда не прерывала наше общение, - вспоминает Наталья.

Русская печь и деревянные ложки

В браке Коловы уже 11 лет. Кроме дочери и сыновей-близнецов в семье появились кошка, собака, рыбки и улитки ахатины. Все вместе живут в трехкомнатной квартире и мечтают о своем доме.

- Как многодетная семья мы стоим в очереди на земельный участок. Надеюсь, что получим его уже в следующем году, - говорит Наталья.

Коловы хотят построить дом, завести скотину и организовать мини-гостиницу в русском стиле. Чтобы кормить своих гостей натуральными продуктами и блюдами из русской печи: щами в горшке, кашей, хлебом и пирогами.

- Люди устали от городской суеты, все чаще я вижу тех, кто стремится на природу отдыхать. И очень хочу помочь им в этом. Я могу провести мастер-классы по плетению кукол-оберегов, росписи ложек, научить женщин, как делать славянскую гимнастику. Или организовать поход гостей за грибами и ягодами по нашим местам. Илья у меня заядлый рыбак, так что любителям рыбной ловли тоже скучать не придется, - рассуждает Наталья.

Но пока это все - семейная мечта. Участка нет. На строительство дома денег тоже пока не хватает.

Илья как глава большой семьи не опускает руки. Он подрабатывает строительством домов и бань, выполняет ремонты, вырезает с сыновьями ложки. Наталья расписывает их вместе с дочерью.

Семья обожает проводить время вместе. В теплые дни Коловы ходят в туристические походы с палатками и байдарками. Каждую весну и лето они организуют сплавы для друзей по Керженцу.

Покорили жюри балалайками и хохломой

Участвовать в различных конкурсах семья Коловых стала с 2015 года. Все началось с парада колясок. Инициатором и заводилой всегда была Наталья. Илья признается, что ему не очень нравится все это - характер у него стеснительный.

- В этот раз я ему сказала: "Если ты скажешь, что мы не будем участвовать, - значит не будем!" Но Илья согласился, за что я ему очень благодарна, - рассказывает Наталья.

На вопрос, что помогло им победить в фестивале, Коловы в один голос ответили: "То, что мы приехали за победой!"

В Суздале награждение затянулось до самой ночи, победителей объявили не сразу. И Коловы уже отчаялись быть в их числе. Мальчишки даже расплакались от обиды, ведь много месяцев они ежедневно репетировали по три-четыре часа после школы. Чтобы дети не расстраивались сильно, Илья и Наталья отправили их спать. А сами дождались оглашения результатов и очень обрадовались победе.

- У нас были сильные соперники. Сложно выделить кого-то самого лучшего, слишком разнообразные были номера. Одни пели, другие танцевали, третьи играли на музыкальных инструментах. С нами поехали еще дядья, они играли на балалайках в нашем выступлении. Ульяна показала номер из художественной гимнастики, мальчишки играли на ложках. Всей семьей мы пели песню "Семейный узор". А потом выступили с интерактивным номером. Каждый из членов нашей семьи был представлен через краску хохломской росписи. Илья - черный. Это основа росписи - основа семьи. Я - красная краска, которая является душой росписи и семьи. Детки - зеленый цвет, как молодая поросль, надежда на будущее. А золото - это наш город Семенов, - рассказала Наталья.

Она убеждена, что семья создается великим трудом. Муж и жена должны трудиться в равных пропорциях.

- Потому что только желание двоих приводит к хорошей семье, а когда бьется только один - ничего не получится. Именно поэтому сейчас так много разводов. Коучи и психологи убеждают людей, что они никому ничего не должны, что им нужно жить только для себя. Такая позиция несопоставима с семьей, - говорит Наталья.

Илья же считает, что семья - это счастье. Но за него нужно бороться каждый день.

Комментарий

Александр Бовин, и.о. министра социальной политики Нижегородской области:

- Семья Коловых неслучайно одержала победу в конкурсе. Это не просто многодетная семья. Это единомышленники, объединенные общими делами и увлечениями. Каждый из членов семьи - ее незаменимая составляющая. Для Нижегородской области и министерства социальной политики региона очень важна эта победа, потому что мы оказываем разностороннюю поддержку многодетным семьям. И это в какой-то степени и наша победа тоже. Мы очень рады за наших победителей. От души поздравляем и в будущем не оставим их без внимания.

Справка "РГ"

Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел "Вера. Надежда. Любовь" - ежегодное событие для талантливых, творческих и социально активных участников, которые показывают на своем жизненном примере готовность, сопричастность к единению многонациональной России в ее народных культурных традициях, промыслах, ремеслах, укладе и быте, сближению национальных культур и ценностей, любви к Родине. В числе организаторов мероприятия - фонд "Возрождение и надежда", гостиничный комплекс "Суздаль", администрация города Суздаля.

Фестиваль проводится при поддержке ряда министерств РФ и общественных организаций России. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Заявки на участие в XIII форуме-фестивале прислали 49 делегаций из 37 регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана, Сирии, Сербии, Черногории. В Суздаль приехали 28 делегаций, в том числе представители Сербии, Черногории и Узбекистана. В связи с ограничениями из-за коронавируса 21 делегация не смогла принять участие в мероприятиях фестиваля - жюри пригласило эти делегации принять участие в XIV форуме-фестивале, который планируется провести в Суздале в октябре 2022 года.