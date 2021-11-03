Пермские ученые нашли способ обезвредить нефтяные отходы

Группа исследователей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию, которая поможет эффективно очистить почву и воду от нефти и нефтепродуктов. Биосорбент создан на основе отходов целлюлозно-бумажного производства.

Для создания биосорбента используется скоп - волокно, которое образуется на целлюлозно-бумажных предприятиях. На сегодняшний день эти отходы накапливаются и занимают большие территории.

- Мы изучаем, как формируется микробиоценоз на поверхности носителя, в качестве которого выступают отходы целлюлозно-бумажного производства. Если он подобран правильно, то это стимулирует микробный метаболизм. Носитель выполняет защитную функцию для живых клеток от неблагоприятных условий среды и помогает сохранить биохимическую активность микроорганизмов, - пояснила доцент кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Екатерина Белик.

Разработка ученых ПГНИУ позволит решить сразу две задачи: очистить воду и почву от углеводородов и сократить объем накопленных отходов целлюлозно-бумажных предприятий. Новый биосорбент будет полезен для внедрения на предприятиях нефтегазового сектора и в компаниях, которые специализируются на очистке почвы и воды от нефти и нефтепродуктов.