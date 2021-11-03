При поддержке "Уралкалия" уральские спортсмены стали чемпионами мира

Виктор Михайлов и Екатерина Пономарева, представители соликамской федерации кикбоксинга и бокса, стали победителями чемпионата мира по кикбоксингу в городе Лидо-ди-Езола (Италия). Их земляк Сергей Пономарев завоевал серебро.

Тренеры сборной России по кикбоксингу, да и сами спортсмены, расценивают выступление как отличное. Такой результат стал возможен во многом благодаря поддержке компании "Уралкалий".

- Большое спасибо партнеру и нашему другу компании "Уралкалий", она всегда с нами рядом, - отметил старший тренер сборной России Сергей Матвеев. - Предприятие помогает решать множество проблем и оказывает постоянную поддержку федерации кикбоксинга.

Екатерина Пономарева, впервые ставшая чемпионкой мира в категории до 65 килограммов (раздел фулл-контакт), заниматься кикбоксингом начала во время учебы в техникуме.

- Путь к чемпионату у меня был долгий, - говорит она. - Несколько стартов до него, не такие удачные выступления. Но я постоянно под руководством тренеров совершенствовала технико-тактическое мастерство, усиливала психологическую подготовку. И добилась высокого результата. Очень рада золоту.

На чемпионате мира Екатерина провела три боя с соперницами из Италии, Германии и Турции. Сейчас в планах спортсменки подготовка к первенству Европы.

В карьере Виктора Михайлова это уже третий чемпионат мира. Он стал лучшим в категории 63,5 килограмма (раздел К-1).

- Спасибо компании "Уралкалий" за большую поддержку, - сказал Михайлов. - А наши победы - это пример для молодежи, что очень важно.

Кстати, Виктор Михайлов единственный из соликамских кикбоксеров, кто завоевал путевку на Всемирные игры. Престижный турнир в 2022 году пройдет в США.

Серебряный призер чемпионата мира Сергей Пономарев также остался доволен своим результатом. В финальной схватке ему противостоял двукратный победитель мировых первенств из Сербии.

- Я не уступал в бою, - говорит Сергей. - Но соперник оказался хитрее. Чемпионат был напряженным. Я благодарю федерацию кикбоксинга и Виталия Лаука, генерального директора "Уралкалия". Ему небезразлична судьба спортсменов. Я защищал честь Соликамска, все за нас болели, переживали, и мы не подвели.

От компании "Уралкалий" спортсменам и тренерам вручили денежные сертификаты. Кикбоксеры в ответ подарили фирменные футболки, в каких выступала сборная России на чемпионате мира в Италии.

Между тем

"Уралкалий" активно поддерживает проект "Зарядка с чемпионом". Во дворах домов победители и призеры первенств мира по кикбоксингу - воспитанники соликамского спорта - проводят открытые тренировки для всех желающих.

прямая речь

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий":

- От всей души поздравляю наших спортсменов, которые блестяще выступили на чемпионате мира в Италии. Соликамск по праву гордится вами, ребята! "Уралкалий" является постоянным партнером федерации кикбоксинга. Мы очень рады, что из основанной несколько лет назад обычной спортивной секции сегодня выходят призеры и чемпионы европейских и мировых первенств. Кикбоксинг недавно был принят в семью олимпийских видов спорта. Уверен, что и тренерам, и их воспитанникам будет по плечу и высшая спортивная вершина. Немаловажно и то, что представители этого вида спорта служат примером для подрастающего поколения, пропагандируют здоровый образ жизни среди нашей молодежи.