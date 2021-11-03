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03.11.2021 16:07
Рубрика: Общество

Ученые УГНТУ могут по кусочку металла просчитать аварию на трубопроводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
И это не фантастика, а доказанная опытом реальность. Учёные Межвузовского центра коллективного пользования "Недра" (МЦКП "Недра") делают это практически ежедневно. Более 100 самых современных приборов и установок, специальные компьютерные программы и, конечно, увлечённые своим делом профессионалы - вот что нужно для того, чтобы гарантировать результат.
Фото: пресс-служба УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ
Фото: пресс-служба УГНТУ

Простому человеку, на первый взгляд, такая научная работа может показаться скучной: подготовка и исследование проб, анализ результатов, сложнейшие вычисления, сверка данных, написание отчетов. Однако специалисты центра считают: это - настоящее приключение. Казалось бы, что можно узнать об аварии на трубопроводе? Банальный прорыв трубы. Но не всё так однозначно. Причин ЧП может быть великое множество: усталость металла, резкие перепады температур, коррозия и многие другие факторы. Эту неизвестную и находят эксперты МЦКП "Недра".

- Наш центр создан в 2000 году на средства гранта Министерства образования РФ, - рассказывает директор МЦКП "Недра", профессор Евгений Наумкин. - У нас в лабораториях - уникальное дорогостоящее оборудование. Мы используем его для обучения студентов, выполнения диссертационных работ, а также для научных исследований по заказу промышленных предприятий. Только в этом году ученые УГНТУ расследовали 16 аварий различной степени сложности. Активное участие в работе принимали и студенты. Когда ребята своими глазами видят, как проходят исследования, они понимают: это, действительно, увлекательно и интересно.

Фото: iStock
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К примеру, микроструктурный анализ начинается в лаборатории пробоподготовки, где заготовку разрезают до заданных размеров, запрессовывают с помощью специального порошка, либо заливают в различные смолы. Далее образец шлифуют и полируют, пока его поверхность не станет зеркальной. И в завершении протравливают специальными химическими растворами. Его микроструктуру исследователи изучают ультрасовременными микроскопами, а затем с помощью специальных компьютерных программ просчитывают характеристики.

Но самое интересное происходит в соседних лабораториях, где из металла на токарно-фрезерных станках изготавливают образцы, а затем испытывают их на прочность с помощью сервогидравлической испытательной системы, которая с легкостью разрывает металл на части. Данные о процессе передаются на компьютер, где автоматически составляется протокол испытаний. И здесь же в лаборатории имеется универсальный электродинамический стенд-копер, с помощью которого исследователи определяют ударную прочность заготовок при испытании материалов падающим грузом.

Также ученые исследуют, как ведет себя образец при пониженных температурах.

- У каждого материала есть своя критическая температура хрупкости, ниже которой вероятность разрушения существенно увеличивается. Важно знать и учитывать эту характеристику при эксплуатации оборудования, чтобы не допустить аварии, - объясняет Евгений Наумкин.

Фото: пресс-служба УГНТУ

Профессор рассказал, как несколько лет назад именно по этой причине на одном из нефтезаводов произошла крупная авария: металлическая ёмкость не выдержала резкого понижения температуры воздуха. Такие ЧП лучше предотвращать, именно поэтому в "Недра" обращаются предприятия нефтегазового комплекса многих регионов страны с просьбой просчитать возможные риски или выяснить причины уже случившейся аварии, чтобы в будущем не допустить такой же ситуации.

Оборудование лаборатории постоянно в работе. Практически все направления исследований специалистам "Недр" по плечу. В их арсенале имеется даже дорогостоящая учебно-исследовательская геофизическая лаборатория. Так что изучить ситуацию ученые могут, выехав к заказчику. Сегодня услугами центра пользуются более 200 исследователей и свыше 20 различных предприятий.

А еще МЦКП "Недра" является кузницей кадров. Здесь студенты УГНТУ отрабатывают практические навыки на всевозможных тренажерах, чтобы потом, получив диплом, прийти на предприятие специалистом, подкованным не только теоретически. Неслучайно студентов УГНТУ крупные нефтегазовые холдинги "бронируют" уже на первых курсах. Один из самых популярных тренажеров - имитатор бурения. Это программный комплекс, который позволяет ребятам исследовать технологический процесс бурения нефтяных скважин и отрабатывать навыки управления буровым оборудованием.

Фото: Пресс-служба УГНТУ
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Уже 50 грантов выиграли студенты и преподаватели УГНТУ, работая в инновационных лабораториях МЦКП "Недра". Например, недавно аспирантка Влада Ильина стала победителем всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов по цифровому развитию нефтегазовой отрасли "УМНИК-Цифровой нефтегаз".

Понятно, что обслуживать высокотехнологическое оборудование и работать с ним может далеко не каждый. Найти квалифицированных специалистов достаточно сложно, но в МЦКП "Недра" эту проблему решили своими силами.

- Благодаря созданию центра, преподавательский состав УГНТУ смог более чётко выстроить основные направления исследований. В то же время на плечи сотрудников вуза легло обслуживание уникального оборудования, соответственно, они были заинтересованы в интенсивном использовании испытательной техники, и поэтому подготовили уже несколько десятков профессионалов, - отметил эксперт МЦКП "Недра", заведующий кафедрой "Технологические машины и оборудование" УГНТУ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Искандер Кузеев.

Сегодня МЦКП "Недра" выходит на новый уровень. Совсем скоро в центре откроется ещё одна уникальная лаборатория, позволяющая исследовать электрофизические и структурные свойства веществ и материалов, в беспрецедентно широком частотном диапазоне. Это позволит существенно расширить спектр решаемых фундаментальных и прикладных задач, которые особенно актуальны для предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей и станут заделом для перехода на мировой уровень.

Директор МЦКП "Недра", профессор Евгений Наумкин. Фото: пресс-служба УГНТУ

Справка "РГ"

Межвузовский центр коллективного пользования "Региональный научно-производственный комплекс "Недра" (МЦКП "Недра") создан при Уфимском государственном нефтяном техническом университете в 2000 году. Одним из основных видов деятельности является расследование аварий оборудования нефтегазовой отрасли.

Контакты

МЦКП НРПК "Недра"

Телефон/факс (347) 243-17-75

mckp-nedra-ugntu@yandex.ru

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