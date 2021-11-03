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Рубрика: Общество

Уфимский вуз получил базовую и специальную части гранта на стратегическое развитие

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Экономика Поволжья № 250(8601)

Общая сумма грантовой поддержки, которую получил Уфимский государственный нефтяной технический университет в рамках федеральной программы поддержки вузов России "Приоритет 2030" на 2021 - 2022 годы, - 342 миллиона рублей. Благодаря этим средствам УГНТУ намерен стать одним из центров, где будут учиться и проводить исследования самые талантливые российские и иностранные студенты. Об этом на презентации программы развития вуза сообщила руководитель программы развития Ирина Буренина.

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- Наш университет получил базовый грант 100 миллионов рублей за 2021 год и 100 миллионов на 2022-й, а затем и специальную часть гранта программы "Приоритет 2030" по направлению "Территориальное и отраслевое лидерство" - 142 миллиона рублей. От нас ожидают не только мощного роста, но и принятия нестандартных решений, - подчеркнул ректор Олег Баулин.

По его словам, УГНТУ - единственный нефтегазовый университет в стране, выигравший специальную часть гранта, а это значит, что и ответственность на вуз ложится большая. Помочь достигнуть поставленных целей должны, по мнению руководства университета, пять стратегических направлений: "Новые технологические решения в ТЭК", "Химия новой экономики", "Новая среда жизни", "Технологии декарбонизации" и "Евразийская политехническая школа". Они уже поддержаны стратегическими партнерами УГНТУ и Министерством энергетики РФ.

Также университет поставил перед собой амбициозную задачу - усилить свое присутствие на образовательных рынках других стран. В первую очередь Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Ближнего Востока, а затем Латинской Америки. В ряде государств планируется открытие филиалов и представительств. Как отметили в вузе, ставка будет делаться на сильные инженерные компетенции, использование новых образовательных практик и форматов. .

Справка "РГ"

В программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" заявились более 180 университетов, но только 106 получили базовую часть гранта - по 100 миллионов рублей ежегодно. Во вторую часть конкурсного отбора прошли 56 университетов, из которых 46 стали получателями специальной части гранта: 28 вузов - по треку "Территориальное/отраслевое лидерство" и 18 - "Исследовательское лидерство". В Башкирии участниками программы стали три вуза - Башкирский госуниверситет, Башкирский государственный медуниверситет и УГНТУ. Все они получили гранты как базовой, так и специальной частей программы.

Кстати

Впервые за всю историю федеральных образовательных проектов Республика Башкортостан возглавила рейтинг регионов по эффективности участия.

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