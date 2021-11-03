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03.11.2021 09:10

Внесли свой вклад

В селе Черное появился мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 251(8602)
В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в поселке Чёрное Соликамского городского округа появился мемориальный комплекс. Затраты на его строительство взяла на себя компания "Уралкалий".
На торжественное мероприятие собрались жители поселка Чёрное. Фото: Константин Бахарев На торжественное мероприятие собрались жители поселка Чёрное. Фото: Константин Бахарев
На торжественное мероприятие собрались жители поселка Чёрное. Фото: Константин Бахарев

Поселок Чёрное для строительства мемориала выбрали неспроста. Именно здесь во время войны был лагерь спецпереселенцев - российских немцев. Мемориал состоит из трех частей. Одна посвящена участникам Великой Отечественной войны, вторая - труженикам тыла, третья - репрессированным.

Всего в годы войны в Прикамье привезли 27 тысяч российских немцев, в основном из приволжских регионов, семь тысяч из них погибли из-за невыносимых условий.

Именно те, кого привезли в Соликамский район, в марте 1942 года основали поселок Чёрное. Его назвали так потому, что возник он на бесплодных землях, называемых жителями близлежащих деревень черными песками.

- Характер Соликамска особенный, он сформирован богатой историей и традициями, - сказал на открытии памятника глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков. - День памяти жертв политических репрессий - это дань тем, кто прошел суровые испытания. И я от лица всех соликамцев благодарю компанию "Уралкалий" за финансовую поддержку при создании мемориала.

На торжественное мероприятие собрались жители поселка Чёрное. Многие из них, кто постарше, помнят те суровые времена. На развернутой фотовыставке они узнают своих родственников, соседей, вспоминают, как жили раньше.

- Сегодня знаменательный день в истории нашего поселка, - сказал депутат думы Соликамского городского округа Александр Кемпф. - Мы открываем мемориальный комплекс на том самом месте, где в 1942 году были забиты в черные пески колышки для первых палаток спецпереселенцев. Они работали, жили здесь и создали один из самых лучших поселков в Прикамье своим трудом. Большое спасибо "Уралкалию" и его руководителю Виталию Лауку за оказанную помощь.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук подчеркнул, что без знания истории нет будущего. И потому надо помнить тех, кто здесь жил и трудился.

- Сегодня для всех нас знаменательный и волнующий день, который обязательно войдет в летопись поселка Чёрное и всего Верхнекамья, - отметил Виталий Лаук. -

В истории нашей страны немало трагических событий, и о них мы не вправе забывать. Так сложилось, что Соликамск стал вторым домом для тысяч жителей нашей страны, которым пришлось пройти через множество испытаний. Но, несмотря на все трудности, наши земляки и в тылу, и на фронте, а также в послевоенное время достойно работали на благо нашей страны. "Уралкалий" помог с открытием этого мемориала - мы понимаем как важно, чтобы молодое поколение не забывало прошлое, хранило историческую память о подвиге предков.

Справка "РГ"

В поселке Чёрное проживало 158 семей, всего более пятисот спецпереселенцев. Это были российские немцы, выселенные с мест прежнего проживания. В настоящее время все они реабилитированы. Идея установить мемориальный комплекс принадлежит местным жителям и поддержана компанией "Уралкалий".

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