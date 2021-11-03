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03.11.2021 15:53

В Чувашии разработают новые формы поддержки личных хозяйств

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии будут выработаны новые формы поддержки личных приусадебных хозяйств (ЛПХ). Соответствующее поручение дал глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По его словам, в этом году завершается государственная программа поддержки.

- ЛПХ вносят весомый вклад (почти 40 процентов) в валовые показатели сельскохозяйственной продукции, особенно по молоку и овощам. Необходимо найти эффективные формы их поддержки, в том числе через формирование кооперационных связей, кооперативов и иных форм объединения усилий, - отметил Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В настоящее время из республиканского бюджета личным хозяйствам возмещается часть затрат на содержание коров. В этом году на это направление предусмотрено свыше 171 миллиона рублей, 159,9 миллиона уже перечислено получателям. Ставка субсидии при наличии одной коровы составляет 2 400 рублей, двух коров - 3 400 рублей, трех и более коров - 4 400 рублей.

Как сообщил зампредседателя кабинета министров Чувашии - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в целом по итогам текущего года государственная поддержка аграрного комплекса, с учетом комплексного развития сельских территорий, составит 3,6 миллиарда рублей с ростом на 9 процентов к 2020 году. В том числе на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям запланировано 2,6 миллиарда рублей. В ближайшее время должны поступить средства на строительство животноводческих помещений и на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

По показателям уборочной кампании республика занимает четвертое место в ПФО по урожайности зерновых культур. Артамонов отметил, что темпы уборки зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличных и кормовых культур превосходят прошлогодние. Увеличился валовый сбор большинства масличных культур, которые, как правило, востребованы на рынке, являются высокодоходными культурами, имеют высокий экспортный потенциал. Лучший результат за последние годы продемонстрировал сбор кукурузы - намолочено 11,4 тысячи тонн.

Глава минсельхоза добавил, что из-за засухи минувшим летом пострадали посевы 68 сельхозпроизводителей, размер ущерба составляет 171,9 миллиона рублей. Материалы по гибели сельскохозяйственных культур представлены в минсельхоз России для проведения экспертной оценки, ее результаты станут известны в ближайшее время.

Вместе с тем, в текущем году аграриями республики приобретено 1066 единиц техники и оборудования. Показатель обновления оказался в полтора раза выше, чем на аналогичную дату 2020 года.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Позже на встрече с ветеранами агропромышленного комплекса республики Николаев выразил уверенность, что совершенствование мер поддержки сельхозпроизводителей даст стимул дальнейшему развитию АПК и формированию новых трендов в развитии сельских территорий.

- Если научимся продавать, что производим, под это создавать кооперативы и производственные площадки, тогда будем развиваться. Любую инициативу, которая может изменить ситуацию в отрасли или на территории, мы изучим и поддержим, - заявил глава Чувашии.

Одним из первых шагов станет трансформация деятельности регионального продовольственного фонда. Он, по словам Николаева, должен стать главным игроком на рынке продвижения продукции, прежде всего фермерской. Организация будет служить звеном, которое будет активно консолидировать вопросы развития фермерского, кооперационного движения, личных подсобных хозяйств. Реализация продукции будет вестись не только традиционными способами, но и новыми методами дистанционной торговли, через цифровые сервисы.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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