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03.11.2021 15:55

В Чувашии выдали свидетельства на выплату взноса по ипотеке

Текст: Сергей Кирсанов
В минстрое Чувашии оформили 272 свидетельства для граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату по первоначальному взносу ипотечного кредита.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как пояснили в ведомстве, 176 документов на сумму 94,7 миллиона рублей уже оплачены.

Выдача свидетельств жителям республики, нуждающимся в жилье, предусмотрена индивидуальной программой социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы. Реализация данных мер поддержки тесно связана с федеральным проектом "Ипотека".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Ипотека - это один из важных инструментов развития жилищного строительства, с одной стороны, с другой - обеспечения доступности этого жилья для различных слоев населения. А само жилье является важнейшей составляющей комфортной среды обитания человека и качества жизни. Поэтому в Чувашской Республике помимо прочих форм поддержки развития строительной отрасли реализуются дополнительные меры поддержки граждан, которые направлены на обеспечение доступности ипотечного кредитования, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

На субсидии ипотечных жилищных кредитов до 2024 года предусмотрено 555,5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 500 миллионов рублей. На текущий год выделено свыше 150 миллионов рублей.

По расчетам, воспользоваться данным видом господдержки в ближайшие три года смогут 1,5 тысячи семей в регионе, только в этом году таковых будет 280. Граждане, получившие свидетельства на единовременную выплату, проживают в большинстве муниципальных районов и городов республики. Традиционно в лидерах Чебоксары и Новочебоксарск, где было подано 253 и 36 заявлений соответственно.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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